4月24日上午，由中国人民对外友好协会、国家体育总局等单位联合举办的 “中美乒乓外交50周年纪念活动” 在北京首钢园区举行。

中美乒乓外交50周年纪念活动现场。活动主办方供图

活动中，中美“乒乓外交” 亲历者梁戈亮与大洋彼岸的朱蒂进行了视频连线，并通过VR技术虚拟还原了当年打球的场景，隔着大洋用VR设备联机对打乒乓球，将活动推向一个高潮。而在活动议程将近尾声之时，乒乓球世界冠军、前国手王皓与乒乓球机器人的对战更是让现场观众切身体会到了新技术的能力。

梁戈亮与朱蒂虚拟远程打乒乓球。活动主办方供图

据了解，梁戈亮与朱蒂虚拟远程打乒乓球所用设备，是基于高通骁龙移动XR2平台的爱奇艺“奇遇3”VR一体机，通过身临其境的3D和360度全景视频体验，实现了二人即使相隔万里也能有沉浸式体验的乒乓球虚拟对战。高通公司不仅为XR设备推出性能优异的芯片，还提供相关软件支持和参考设计，并通过高通XR企业计划（XEP）扩展生态合作。目前全球已有超过30款采用骁龙平台的XR设备面市，涵盖了多款中国合作伙伴的产品。

此外，对战国手的庞伯特拟人化乒乓球机器人是高通公司与上海体育学院、庞勃特科技三方合作的结晶，采用了高通在移动通信领域的优势技术，以庞勃特科技的产品及研发团队为基础，以上海体育学院等体育教学和训练场景的需求为导向打造。同时，三方还着眼于产学研用、人才培养、科技创新等维度，不断发挥5G+AI在专业训练、青少年培训、全民健身、体育娱乐、竞技比赛等方向的潜能。

高通公司（Qualcomm）中国区董事长孟樸在活动上表示，庞伯特拟人化乒乓球机器人不仅是集5G与AI的技术产品， 更是国际合作、跨界协同的结晶。它不仅以技术赋能来满足人们对美好生活的向往，还能够实现人机融合以及远程实时教学场景，推动乒乓球运动的发展。高通公司始终践行以科技促进合作，携手伙伴为科技赋能的人文、体育交流贡献力量。

乒乓球世界冠军王皓与庞伯特乒乓球机器人切磋球技。活动主办方供图

据介绍，自去年开始，庞伯特拟人化乒乓球机器人就出现在各大重要展会中，并吸引了大量观众的关注。目前，这款机器人已经应用在中国乒乓球学院的日常教学中。去年7月，庞伯特拟人化乒乓球机器人还入选了世界人工智能大会卓越人工智能引领奖TOP30项目，9月、11月先后亮相中国国际服务贸易交易会和中国国际进口博览会。目前该产品正在批量投入市场， 已有国内乒乓球俱乐部和乒乓球爱好者购买。

(责编：崔元苑、吕骞)