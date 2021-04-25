冯其予

在甘肃东乡族自治县方大丽明纺织有限公司扶贫车间，工人正在生产线上忙碌。RCEP协定下，纺织业将是受影响最大的产业之一。 新华社记者 范培珅摄

4月15日，我国向东盟正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)核准书，标志着中国正式完成RCEP核准程序，成为非东盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。目前，我国正大力推进RCEP实施相关技术准备工作，以确保在协定生效时能够全面履行协定义务。

RCEP生效给我国产业发展、对外贸易格局带来哪些影响？有关专家在接受经济日报记者采访时指出，RCEP正式生效实施将使国内产业面临更加激烈的市场竞争环境，但从长期看有助于在更高水平上形成新的产业发展优势。

助力疏通国内国际两个市场

2020年11月，15个RCEP成员国正式签署协定。此后，协定将给成员国之间贸易、投资和经济发展带来哪些影响成为各方关注的重点。联合国贸发会议对RCEP的研究表明，到2025年，RCEP将会给15个成员国带来10%以上的出口增长。美国彼得森国际经济研究所的有关测算则显示，到2030年RCEP成员国国民收入合计将增长1860亿美元，年出口总额预计额外增长5190亿美元。

“对中国而言，RCEP将为我国构建新发展格局提供有力的支撑。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文不久前指出，RCEP通过开放贸易和投资，有助于中国畅通区域的产业链和供应链，更好地联通国内国际两个市场、两种资源；有助于畅通国内大循环，促进国内国际双循环，推动中国加快构建新发展格局。王受文表示，RCEP将有助于中国经济向先进的产业水平迈进，提高中国产品的质量标准，推动产业升级，推动中国经济的高质量发展。

“RCEP协定作为全面的经济伙伴协定，涵盖了市场准入与规则条款，将对我国国内产业产生系统性的综合影响。”商务部研究院亚洲研究所副所长袁波接受经济日报记者采访时指出，随着与RCEP成员相互开放货物、服务与投资领域，我国在竞争政策、知识产权、透明度等领域将引入更高标准的规则。

专家认为，在优化营商环境、便利企业投资布局、从开放中获益的同时，国内产业将面临更加公平也更加激烈的市场竞争环境，但从长期来看，这种竞争也有助于促进国内产业结构优化升级、在更高水平上形成新的产业发展优势。

袁波强调，更高标准的知识产权保护规则，有助于中国引入高质量外资、进一步发展知识密集型的高新技术产业；RCEP区域内首次引入统一的电子商务规则，也有助于中国电子商务以及数字经济相关产业拓展RCEP成员国市场，促进区域产业加快向数字化转型。

原产地规则促进区域生产要素优化

原产地累积规则被广泛认为是RCEP在货物贸易领域最亮眼的成果。根据原产地累积规则，在确定产品原产资格时，可将各RCEP协定其他成员国的原产材料累积计算，来满足最终出口产品增值40%的原产地标准，从而更容易享受到优惠关税。海关总署关税征管司司长姜峰指出，“与双边的自贸协定相比，拥有15个缔约方的RCEP累积规则将进一步降低产品获得关税减让的门槛，更有利于扩大产品出口”。

“过去原产地累积更多的是存在于双边自贸协议中，累积和售卖只存在于协议国之间。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院新兴经济体研究室主任沈铭辉接受本报记者采访时表示，这次涉及15个经济体的价值成分都可以累积，相应来说原产材料选择更多了，价值增值标准也更容易满足。

沈铭辉认为，根据价值增值的原产地规则，企业原材料选择更多，累积也更便利，特别是劳动密集型组装加工产业将首先受益。从价值链角度看，半成品、零部件等中间产品生产商可能会进一步受益，特别是原本有生产优势的国家，如中日韩电子半成品和零部件等相关产业优势将进一步提高。此外，有助于促进整个区域内生产要素的优化配置，服务本地最终消费的价值链上下游行业企业，都有望进一步受到投资关注。

袁波认为，原产地区域累积规则，有利于跨国公司在东盟与中日韩(10+3)区域内依托各国资源禀赋与市场优势，更加灵活地调整产业链供应链布局，在区域内实现高效的要素资源配置，这也将促进区域内中间产品的贸易投资，推动形成更加密切、稳定和有竞争力的区域产业链分工合作体系。同时，也将增强“10+3”区域整体在全球的投资吸引力，特别是进一步促进电子信息、机械设备、石油化工、纺织服装、汽车等产业在“10+3”区域内的投资布局，形成涵盖上下游的较为完整的产业链分工格局。

袁波强调，原产地区域累积规则也可能促使劳动力密集型产业或生产环节进一步向土地和劳动力成本更加低廉的东盟国家转移，从而加快区域产业链供应链的重构，这将对中国的中西部地区带来一定竞争压力。

促进对标高水平国际经贸规则

RCEP生效后，我国近30%出口可以实现零关税的待遇，对中国的对外投资和服务的出口都会带来机会。王受文指出，这也会促进我国对标国际高水平的经贸规则，加快制度性开放，推动建设更高水平开放型经济的新体制。

“RCEP将给我国对外贸易格局带来新的变化。”袁波表示，这不仅将进一步巩固我国与东盟以及澳新长期以来形成的紧密贸易联系，而且还将拓展我国对日韩贸易合作的新空间，并为促进“一带一路”沿线贸易增长发挥积极作用。一是有利于激发中日韩三国贸易投资合作潜力，拓展新的贸易增长空间。二是与现有的双边自由贸易协定形成叠加，提高区域整体的自由化水平，彼此之间的产业投资合作将更加紧密。三是将在“一带一路”产生示范效应，推动各国在沿线地区建立更多的自由贸易安排。

在沈铭辉看来，RCEP对国内贸易投资将带来更加深刻的影响——

首先，我国具有竞争力优势的产业，优势将更加明显，也会促使相对竞争力弱的产业自发改造升级。在15国为基础的地区内部，我国作为产业链供应链的地区中心位置有望进一步巩固，特别是作为服务地区内部市场的半成品、零部件等中间产品的地区生产中心。

其次，RCEP对不同行业产业影响层次丰富。包括纺织、服装、轻工、建材、电子设备、农产品等行业有望进一步受益，汽车零部件、钢铁、石化等行业的竞争压力可能会更大一些，但也会促使相关产业升级，提高生产效率。

不仅如此，服务贸易开放也有相应提高。从服务部门来说，中国加入世贸组织承诺的有100个部门，RCEP签署后新增加了22个分部门，包括研发、管理咨询、制造业相关服务、空运等。同时还提高了包括金融、法律、建筑、海运等37个部门的承诺水平。下一个阶段，服务贸易无疑是新增长点，地区经济可持续发展有望从服务贸易开放中获得新动力。

此外，中国作为地区消费市场的地位进一步提高。伴随着开放，中国的消费者可以获得更多高质量进口商品和服务的选择机会。消费领域需求和供给之间的不匹配状态也有望改善。中国作为全球不可或缺消费市场的地位有望进一步巩固。同时，这也为RCEP成员国的产品提供了广阔市场，这是中国为本地区提供的一项重要国际公共产品。

“在RCEP签署和生效过程之中，我国也探索了不少贸易新规则，进一步开放了市场，包括营商环境、市场准入机会都更加优越。毫无疑问，未来外资有望进一步向中国流入。”沈铭辉说。

本报记者 冯其予

(责编：王震、初梓瑞)