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去年中国超过美国成为全球最大外资流入国 原因何在？

2021年04月25日09:08 | 来源：经济日报
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中国吸引外资缘何冠全球

郭 言

联合国贸发会议今年1月份发布的《全球投资趋势监测》报告指出，2020年中国吸收外资超过美国，成为全球最大的外资流入国。商务部近期发布的数据显示，一季度我国实际使用外资保持增长势头，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。

在新冠肺炎疫情持续蔓延、世界经济复苏缓慢、国际投资者信心明显不足的情况下，中国吸收外资是如何实现上涨的？至少有三方面因素值得关注。

首先，从短期因素看，中国采取果断措施应对疫情和推动复工复产，使中国经济在主要经济体中率先恢复增长，成为全球资本看得见的“避风港”和“安全岛”。

早在去年10月，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃就曾表示，由于不同经济体为应对疫情作出的政策回应不尽相同，全球经济将面临不均衡的发展前景。实践表明，疫情防控是经济复苏的关键因素。正所谓“抗疫不坚决，等于坚决不抗疫”，美国、印度等国在这方面的教训不可谓不深刻。再看中国，面对突如其来的疫情，坚决果断采取措施阻断疫情传播，并坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，迅速稳住了阵脚。不仅如此，中国还完成脱贫攻坚任务，全面建成小康社会胜利在望，更顺利制定出台了“十四五”规划和2035年远景目标纲要。对比之下，中国对全球资本的吸引力自然非同一般。

其次，从中长期因素看，中国经济政策稳定、增长潜力巨大，外资对我国未来发展信心十足，对中国的投资持续稳定增长。

过去几年，虽然我国发展面临的外部环境复杂严峻，国际引资竞争进一步加剧，但是中国吸收外资的综合优势没有改变。特别是中国经济保持了总体平稳、稳中有进的良好态势，国内市场的巨大潜力正在逐步释放。

从联合国贸发会议近年的外国直接投资数据看，2016年中国吸引外资为1390亿美元，2020年为1630亿美元，呈现出平稳上升的走势，没有大的起伏。这充分反映了外国投资者对中国的投资信心在不断增强，中国吸收外资的竞争力在不断提高。众多在华外国商会的调查也显示，中国仍然是外国投资者重要的投资目的地。

再次，中国对外开放的步伐从未停歇。近年来，中国市场准入不断放宽、开放度不断扩大，营商环境不断优化。例如，今年1月份正式实施的新版鼓励外商投资产业目录，进一步扩大了鼓励外商投资范围。国务院办公厅近期发布的《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》提出，持续优化外商投资环境。在博鳌亚洲论坛2021年年会上，众多与会者纷纷为中国营商环境的不断提升和优化点赞，表达了对中国市场的十足信心。相信随着进一步扩大开放各项举措不断落实到位，中国对外资的吸引力也将越来越大，巨大市场规模的优势将更加显现。

(责编：王震、初梓瑞)

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