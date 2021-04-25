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补齐城市卫生短板、保障群众脚下安全……住建部开展市容环境整治专项活动

2021年04月25日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，住房和城乡建设部日前印发《关于开展市容环境整治专项活动的通知》（以下简称《通知》），要求有序开展市容环境专项整治，以“小切口”推动“大变化”，实现城市环境干净、整洁、有序、安全。据悉，此次专项活动重点整治解决3类群众反映强烈的市容环境突出问题，具体如下：

补齐城市卫生短板。加强背街小巷、老旧小区、城中村、城乡结合部等区域环境治理，解决垃圾乱扔、污水乱倒等问题；排查整治垃圾场（站）、公厕，以及农贸市场、养殖场、屠宰场等周边环境卫生问题，消除病毒细菌滋生、交叉污染等隐患，提高城市公共卫生水平。

保障群众脚下安全。加强城市道路及附属设施安全隐患排查，限期限时解决路面破损、坑洼不平、井盖缺失、污水满溢等问题，保持城市道路无缺损、无沉陷，人行步道铺砌平整、无松动、无破损，切实消除道路设施安全隐患。

点亮城市街头巷尾。加强对城市照明设施巡查维护，及时修复灯杆倾斜、路灯损坏、灯泡缺失、配电箱损坏等问题，加大对极端天气导致路灯短路、破损等的巡查维修力度，提高道路照明设施亮灯率，保障群众夜间出行安全。

根据《通知》，2021年4月—2021年7月为集中整治阶段。2021年8月—2021年10月为巩固提升阶段。2021年11月为总结评估阶段，各省级城市管理主管部门依据《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》，制定评价办法和标准，对专项活动进行总结评价。对评价结果进行通报，对专项活动开展得好、成效突出的地区进行表扬，对工作措施不力、效果不明显的地区进行批评。

(责编：孙红丽、高雷)

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