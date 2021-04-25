人民网北京4月25日电 （孙阳）近日，在世界海关组织第22届亚太地区海关署长视频会议上，中国海关提出在南京海关实验室承办世界海关组织亚太地区海关实验室，获得会议通过。

据悉，地区海关实验室作为世界海关组织重要的地区机构，在加强海关实验室的国际交流与合作、提升税收成效、促进贸易便利与安全、保护生态环境等领域发挥着重要作用。

南京海关实验室作为国家检测重点实验室，涵盖商品归类化验、固体废物属性鉴定、濒危物种鉴定、食品卫生检测、化学品分析鉴别等检验检测领域，集聚了南京海关在实验室人才、技术、设备以及涉外培训经验等方面的突出优势。实验室拥有多个国际知名机构的认可授权，是国际分析组织、国际航空运输协会等国际组织指定、认可或授权的实验室，也是国际木材解剖学家协会、美国材料与试验协会、国际羊毛实验室协会、国际羽绒羽毛局成员，总计获得中国合格评定国家认可委员会认可检测项目4万余项。

据介绍，在南京海关实验室承办世界海关组织亚太地区海关实验室，是中国海关不断深化多边国际合作、深度参与世界海关组织事务的又一重要举措和成果，实现了中国海关承办地区培训中心、地区训犬中心、地区海关实验室等由成员独立运作的世界海关组织全部3类地区性机构。

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