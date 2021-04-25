4月24日晚，“院士峰会行”沙龙在福州举行。叶诚摄

人民网福州4月25日电 （许维娜）数字经济时代，人才培育成为行业数字化转型的持续推动力。那么，数字经济人才培育要从哪些方面发力？又该如何充分发挥人才优势?

24日晚，“有福之州·对话未来”系列活动中的“院士峰会行”沙龙在福州举行，多位院士专家围绕“人才培育与科技创新”主题展开讨论，与会嘉宾普遍认为，数字化人才培养需要产业上下游之间的通力合作，要充分考虑到人才培养渠道及体制机制创新等问题。

张军院士：数字经济要虚脱向实 支撑产业发展

中国工程院院士、北京理工大学校长张军表示，他主要关注两方面内容，一方面是数字化人才的培养。目前数字经济范围广，大众着重关注在大数据、云计算、移动互联、区块链等新技术方面，对于数字经济赋能第一产业、第二产业的关注较少，“如果数字经济能够脱虚向实，支撑第一产业和第二产业的发展，那就真正把产业数字化带动起来了，这也使得硬件方面的人才需求更为突出。”

另一方面是产业的发展。张军表示，除了重视平台经济外，应加强对智能、物联网领域的投入，“物联网的产业集聚，将有助于支撑数字经济的发展。目前我国在物联网、传感器等领域还存在‘卡脖子’的难题，亟待改善。”

陈杰院士：数字技术的普及要跟上

中国工程院院士、同济大学校长陈杰表示，数字中国的内涵有三方面，包括数字经济、数字政府和数字生活。“在此基础上，数字政府或者数字治理都将带来新变化，如一网通办、一网统管、网上办公等。另外，在发展好数字经济、做好数字政府转型的同时，全民对数字信息技术的普及也要跟上。”

金东寒院士：人才培养需要供给侧改革

中国工程院院士、天津大学校长金东寒认为，人才培养需要供给侧改革。对此，他表示，一是为产业发展建专业，专业一定要符合产业发展的需求；二是为技术发展改内容，高校教学内容应符合技术发展的规律；三是为能力提升找方法，要改进教育教学方法。

金东寒说：“调动企业家是一条很好的路径，他们可以设计出吸引人才的政策，也能让人才更好地发挥应有作用。核心技术是买不来的，我们必须要实现科技的自力自强。”

童庆禧院士：发展数字化教育 拓宽人才培养路径

中国科学院院士、国际欧亚科学院院士童庆禧指出，首先要发展数字化教育，其特点是可以跨界和远程，拓宽学习思路。“名师们可以通过远程教育给偏远地区的青年人更多教育和启发，这是发展数字教育人才培养非常重要的一点。”

在他看来，数字化教育要和人才的兴趣相结合，突出年轻人的创新，“如果我们通过教育引导来发挥年轻人思想的积极性，他们就可以充分发挥自己的想象力，将科学技术领域的内容同日常生活的各个方面相结合。”

王心晨教授：人才培养要同产业结合

福州大学副校长王心晨教授表示，从人才角度讲，科技创新是兴国强国的重要支撑，“做好科技创新要从人才开始抓起，以人为本，尊重知识、尊重人才。此外，人才培养还要同产业相结合，要利用高校的教育资源和研究资源，促进创新人才的培养。”

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