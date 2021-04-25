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第四届数字中国建设峰会在福州举行 展望数字中国未来

2021年04月25日11:50 | 来源：新华网
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　　新华社福州4月25日电（记者王思北、董建国）由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办的第四届数字中国建设峰会25日在福建省福州市开幕。

　　本届峰会以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题，定位为我国信息化发展政策发布平台，数字中国建设最新成果展示平台，电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台，汇聚全球力量助推数字中国和数字丝路建设的合作平台。峰会主要内容包括开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、政策发布、项目对接签约等七个环节，以及“有福之州·对话未来”“闽江夜话”等一系列交流活动，展望数字中国未来。

　　据悉，此次峰会继续设立“云上峰会”平台，融入更多虚拟产品交互体验，线上线下同步展现峰会盛况，成果展同步开设“云展区”，充分展示数字中国建设的最新成果。

　　峰会充分发挥平台效应，邀请四川、安徽、广西三个省（自治区）作为主宾省，介绍数字化建设和产业发展的突出成效；在峰会期间还将举办一系列丰富多彩的活动，为政府与企业、企业与企业之间深化交流合作提供更加开放的平台，推动各地一批数字经济项目在峰会期间签约落地。

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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