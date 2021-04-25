中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司一院首席总师、长征三号甲系列运载火箭原总设计师姜杰 人民网记者 于凯摄

人民网北京4月25日电 （记者李源）“科技创新是我国构建新发展格局、实现高质量发展的必由之路，是应对全球性挑战的有力武器。”今天上午，中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司一院首席总师、长征三号甲系列运载火箭原总设计师姜杰在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，要瞄准建设世界航天强国这一发展目标，高质量保证成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设，夺取航天事业新胜利。

中国航天人是敢于追梦的奋斗者。从“两弹一星”到载人航天，再到“北斗”“探月”“探火”，65年来，一代代航天人怀揣航天报国之志，披荆斩棘、不懈奋斗，实现了一个个“从0到1”的突破，开辟了一条自力更生、自主创新的发展道路。

探索浩瀚宇宙，是梦想的远航，是创新的跋涉。1988年，长三甲系列火箭的研制刚刚起步，姜杰便加入到它的研制中。“为国铸箭，在很多人眼中万丈荣光，于我更多的是千钧重任。”姜杰坦言，纵观我国航天事业的发展历程，自己深刻地认识到，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。要在短时间内，迎头赶上航天强国，需要将“卡脖子”的技术短板一一补齐。把关键核心技术掌握在自己手中，才能不受制于人，才能从根本上保障国防安全。

姜杰介绍，几十年来，长三甲系列火箭的研制队伍勇于创新、精于创新，迈出了我国运载火箭系列化、通用化、组合化的第一步，突破了多种轨道、多种卫星发射，以及高适应、高质量、高密度发射等一系列关键技术。长三甲系列火箭成为我国第一个，也是唯一一个发射次数过百的单一系列火箭；它承担了我国三分之一的宇航发射任务，圆满完成了北斗工程、探月工程等重大航天工程任务；它的运载能力、年发射数量、发射成功率及发射入轨精度等航天核心技术指标，均达到世界一流水平，是我国名副其实的“金牌火箭”。

“作为有幸参与其中的一员，我深深体会到，创新早已成为长三甲系列火箭融入血液、铭刻灵魂的特质。”姜杰指出，北斗卫星导航系统是我国着眼国家安全和经济发展的迫切需要，自主建设、独立运行的全球卫星导航系统。作为“北斗专列”的长三甲系列火箭，从2000年10月31日发射第一颗北斗导航试验卫星起承担了我国北斗导航工程全部44次发射任务，以100%的成功率，将59颗北斗导航卫星成功送入轨道，圆满完成了北斗工程“三步走”战略，使我国成为继美、俄之后，第三个拥有全球卫星导航系统的国家。

姜杰表示，航天战线广大女职工将积极投身全国妇联、科技部等7部门启动的“科技创新巾帼行动”，瞄准建设世界航天强国这一发展目标，自觉践行航天“三大精神”、新时代北斗精神、探月精神和科学家精神，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，高质量保证成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设，夺取航天事业新胜利，以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年，为实现中华民族伟大复兴的中国梦再立新功。

(责编：李源、章斐然)