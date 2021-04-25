中国科学院院士、清华大学密码理论与技术研究中心主任王小云 人民网记者 于凯摄

人民网北京4月25日电 （记者李源）“创新之路不可能是一帆风顺的，信念与坚持至关重要。”今天上午，中国科学院院士、清华大学密码理论与技术研究中心主任王小云在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，作为女科学家代表，积极参与“科技创新巾帼行动”, 是责任，更是使命。希望年轻一代能响应活动倡议，有理想、有信念、勇于坚持、敢于担当，为把我国建设成为自主创新的科技强国而努力奋斗。

“我是伴随着中国改革开放成长起来的土生土长的中国科技工作者。”王小云介绍，自己到清华大学的第一个重要工作就是带领团队设计了中国的哈希函数标准SM3。今天，区块链作为变革性技术被大家广泛认可，自己的工作也跟区块链的研究与应用结下了不解之缘。哈希函数是区块链数据上链、数据溯源、节点认证等的底层技术，而我国自主创新的区块链技术离不开我国唯一的哈希函数标准SM3的支持。

作为SM3设计组的组长，王小云见证了SM3从设计到行业标准、国家标准、国际ISO 标准的全过程。这些成绩的取得与她10年坚持从事哈希函数分析的艰苦过程是分不开的。10年时间里，王小云带团队给出了计算机系统广泛配备的国际通用哈希函数算法MD5与SHA1的碰撞攻击，该工作不仅加快了中国研制哈希函数算法的进程，也导致美国NIST在全球征集了新的哈希函数标准SHA3，极大提升了中国在国际密码研究领域的话语权与主导力。

“创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的有力武器。而密码创新的核心是密码理论的原始创新，这离不开一大批有深厚理论基础和数学素养的密码人才。”王小云认为，作为一名高校教师，大力培养高水平密码人才和网络安全人才是自己应肩负的历史使命。应加强与行业企业合作，采取多元化培养模式，为我国密码事业发展培养基础扎实、实战能力强的复合型人才，为国家高水平人才选拔做出应有的贡献。

王小云表示，将积极投身“科技创新巾帼行动”，大力弘扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人” 的科学家精神，永攀世界科技高峰。

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