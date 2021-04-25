中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生 人民网记者 于凯摄

人民网北京4月25日电 （记者李源）“我们处在一个最关键的时期，更加需要科技创新、自立自强。”今天上午，中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，为把我国建设成为海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。

海洋的面积占地球表面积的70%以上，海洋经济发展前途无量。贺丽生的主要研究对象是深海生命系统，她曾搭乘过我国目前所有的载人潜水器，包括“蛟龙”号、“深海勇士”号和去年刚刚完成万米海试任务的全海深载人潜水器“奋斗者”号。

“‘奋斗者’号全海深载人潜水器海试的成功，无疑给我们海洋科学工作者增添了一对强劲的羽翼。”贺丽生介绍，2020年秋，“奋斗者”号载人潜水器在不到1个月的时间里，进行了13个潜次。万米海底的静水压极高，对潜器的要求极其苛刻。“奋斗者”在此次海试中连续完成了8个万米潜次，充分证明了“奋斗者”号性能的稳定。而自己也因此获得了在此次工程海试中唯一一次应用海试的机会，成功获得了万米海底的生物样品，及一些原位测试的数据，同时也为后续的万米海试积累了宝贵经验。

“万米海试结束后，很多人问我怕不怕，当我第一次听到这个问题时还挺吃惊，因为我从来没有想过这个问题，后来静下心来思考，我想可能是对‘奋斗者’号充满了信心，对研发过程的全面了解以及工程团队精益求精、团结奋进的精神给了我信心。” 贺丽生坦言。

与其它大多数行业不同，海洋科学工作者需要经常出海，这对后面的科研分析起着决定性作用。但海上工作要克服晕船及出海时间长等困难。她介绍，截至目前，自己共参加过5次远洋航次，其中最长的一次在海上的时间是72天，在海上度过一次春节、2次生日，4岁的女儿只能托付给年迈的母亲帮忙照顾。“‘奋斗者’号进行一次万米海试大约需要14个小时，出舱的时候，腿都是僵住的，站不起来。然而，我想我是非常幸运的，任何辛苦都值得，海上工作即便困难再多、风险再大，我和同事们都会砥砺前行。”贺丽生说。

贺丽生表示，女性科技工作者要积极投身科技创新巾帼行动，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，用巾帼不让须眉的勇气，用女性坚韧坚守的力量，珍惜机遇、只争朝夕，在科研一线脚踏实地、上下求索，攻坚克难、奋勇拼搏，为把我国建设成为世界科技强国而不懈奋斗。

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