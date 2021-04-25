人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

贺丽生：珍惜伟大时代机遇 用奋斗书写巾帼担当

2021年04月25日12:18 | 来源：人民网
小字号

中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生 人民网记者 于凯摄

人民网北京4月25日电 （记者李源）“我们处在一个最关键的时期，更加需要科技创新、自立自强。”今天上午，中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，为把我国建设成为海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。

海洋的面积占地球表面积的70%以上，海洋经济发展前途无量。贺丽生的主要研究对象是深海生命系统，她曾搭乘过我国目前所有的载人潜水器，包括“蛟龙”号、“深海勇士”号和去年刚刚完成万米海试任务的全海深载人潜水器“奋斗者”号。

“‘奋斗者’号全海深载人潜水器海试的成功，无疑给我们海洋科学工作者增添了一对强劲的羽翼。”贺丽生介绍，2020年秋，“奋斗者”号载人潜水器在不到1个月的时间里，进行了13个潜次。万米海底的静水压极高，对潜器的要求极其苛刻。“奋斗者”在此次海试中连续完成了8个万米潜次，充分证明了“奋斗者”号性能的稳定。而自己也因此获得了在此次工程海试中唯一一次应用海试的机会，成功获得了万米海底的生物样品，及一些原位测试的数据，同时也为后续的万米海试积累了宝贵经验。

“万米海试结束后，很多人问我怕不怕，当我第一次听到这个问题时还挺吃惊，因为我从来没有想过这个问题，后来静下心来思考，我想可能是对‘奋斗者’号充满了信心，对研发过程的全面了解以及工程团队精益求精、团结奋进的精神给了我信心。” 贺丽生坦言。

与其它大多数行业不同，海洋科学工作者需要经常出海，这对后面的科研分析起着决定性作用。但海上工作要克服晕船及出海时间长等困难。她介绍，截至目前，自己共参加过5次远洋航次，其中最长的一次在海上的时间是72天，在海上度过一次春节、2次生日，4岁的女儿只能托付给年迈的母亲帮忙照顾。“‘奋斗者’号进行一次万米海试大约需要14个小时，出舱的时候，腿都是僵住的，站不起来。然而，我想我是非常幸运的，任何辛苦都值得，海上工作即便困难再多、风险再大，我和同事们都会砥砺前行。”贺丽生说。

贺丽生表示，女性科技工作者要积极投身科技创新巾帼行动，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，用巾帼不让须眉的勇气，用女性坚韧坚守的力量，珍惜机遇、只争朝夕，在科研一线脚踏实地、上下求索，攻坚克难、奋勇拼搏，为把我国建设成为世界科技强国而不懈奋斗。

(责编：李源、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
贺丽生：珍惜伟大时代机遇 用奋斗书写巾帼担当
　　中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生 人民网记者 于凯摄 人民网北京4月25日电 （记者李源）“我们处在一个最关键的时期，更加需要科技创新、自立自强。”今天上午，中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，为把我国建设成为海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。…
王小云：浩然厚德心无旁骛 为国家信息安全贡献力量
　　中国科学院院士、清华大学密码理论与技术研究中心主任王小云 人民网记者 于凯摄 人民网北京4月25日电 （记者李源）“创新之路不可能是一帆风顺的，信念与坚持至关重要。”今天上午，中国科学院院士、清华大学密码理论与技术研究中心主任王小云在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，作为女科学家代表，积极参与“科技创新巾帼行动”, 是责任，更是使命。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部