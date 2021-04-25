中国农业科学院作物科学研究所二级研究员景蕊莲 人民网记者 于凯摄

人民网北京4月25日电 （记者李源）“作为农业科研工作者，保障国家粮食安全重任在肩，必须知难而进。”今天上午，中国农业科学院作物科学研究所二级研究员景蕊莲在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时指出，培育抗旱节水的优良品种、发展生物节水农业是抵御我国粮食风险的有效途径。要继续围绕核心使命潜心研究、积极进取，为建设资源节约型国家提供科技支撑。

小麦是我国主要粮食作物，小麦生产水平直接关系到国家的粮食安全。据景蕊莲介绍，目前我国3.5亿亩小麦田中，有2/3的小麦田是旱地或者得不到充分灌溉，常年受旱面积约为1亿亩，造成小麦减产50亿公斤以上。干旱缺水严重制约着小麦生产的发展，粮食安全可持续发展面临着严峻挑战。

作为主要从事小麦抗旱节水生物学研究的科研工作者，景蕊莲带着强烈的使命感与责任感，和团队在作物种质资源鉴定和抗旱基因资源发掘等科研领域筚路蓝缕、潜心钻研， 在探索国际前沿技术的同时，积极开展自主研发，创立了小麦抗旱节水鉴定评价技术体系，突破了制约抗旱节水小麦材料准确高效选择的技术瓶颈。团队创立的国家标准《小麦抗旱性鉴定评价技术规范》, 填补了国内外该领域的空白，已被国家农作物品种审定委员会和育种单位广泛采用，加速了作物抗旱节水鉴定评价的标准化进程，大大提高了小麦抗旱种质资源的共享水平和新品种选育效率。

“研究作物抗旱性机理，发掘利用作物的抗旱节水基因资源，这一领域曾被许多人视为畏途。但是我和我的团队始终认为，正因为是难关，才需要人去攻克。”景蕊莲介绍，20多年来，团队攻克了一个个难题，承担了10多项国家级有关作物抗旱节水的重大研究课题，先后在小麦遗传多样性分析、抗旱种质资源筛选、小麦产量性状及耐逆性的遗传基础解析等方面取得了可喜的成果。

“我深知，生物节水农业任重道远。我们将继续围绕核心使命潜心研究、积极进取，更好地为保障国家粮食安全、水资源安全，建设资源节约型国家提供科技支撑，更好地在解决种业‘卡脖子’ 问题中攻坚克难、担当作为，在‘科技创新巾帼行动’中争做新时代科技创新排头兵，努力贡献自己的巾帼力量。”景蕊莲说。

(责编：李源、章斐然)