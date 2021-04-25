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吴晨：用实际行动践行医者仁心

2021年04月25日13:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （王仁宏）“女性科技工作者在科技强国中具有不可替代的作用。”今天上午，中国医学科学院肿瘤医院研究员、全国巾帼建功标兵吴晨在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时表示，作为一名健康领域的女科技工作者，将积极响应“科技创新巾帼行动”的倡议，继续沿继先辈传承，肩负病患期待，融汇女性细腻，将科研与临床有机结合，始终坚持为患者服务。

中国医学科学院肿瘤医院研究员、全国巾帼建功标兵吴晨 人民网记者 于凯摄

太行山红旗渠一带的林县是食管癌高发区，从1958年开始，北京医疗队前辈们扎根这里开展早防早治工作。1998年以来，林县当地食管癌的发病率降幅达42% 。五代人六十余年的科研坚守，串联起我国食管癌研究的历史。包括吴晨在内，每一批医疗队中都有大量女性医护和科技工作者的身影。

“我是从 2006 年开始去林县的。在农村搞筛查和预防很辛苦,，生活方面的困难是次要的，最重要的是持之以恒，得到村民的理解和认可，让他们知道肿瘤早筛查、早治疗的重要性。”吴晨谈到，在研究中，我们不仅与村民结下了深厚的感情，也使我们的论文写在了祖国大地上，发表在了国际一流期刊上，成为肿瘤早筛领域国际上的引领者。

“作为中国医学科学院移动P3检测队队长驰援武汉，60 天的抗疫经历让我刻骨铭心。其中，在4.2万名援鄂医疗队员中有三分之二是女性。我深切感受到了我们国家的政治优势和制度优势，体会到了作为一名女性科技工作者和医务工作者的自豪感和责任感。 ”据吴晨介绍，去年驰援武汉回来后，我们团队用一个月时间集中攻关，对传统的核酸检测技术进行整体升级，将建立病毒文库这一限速步骤的时间从原来的 10 小时缩短到 4 小时，这也是该领域目前世界上最快的速度。

吴晨表示，只有掌握关键核心技术，我们才能 “应万变” , 无论发生什么样的突发公共卫生事件，都可以迅速优化，应急使用。“我们研发团队有1/3是女性，未来我们一定会继续努力，为科技创新贡献力量。” 

(责编：王仁宏、章斐然)

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