人民网北京4月25日电 （王仁宏）“我只是一名平凡的技能工人，是兵器事业培养了我，是内蒙古这方热土养育了我，没有各级部门和高技能人才政策的激励，也就没有今天的我。”今天上午，中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司国家级数控车工技能大师、中国兵器关键技能带头人、全国三八红旗手标兵赵晶在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时介绍说。

中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司国家级数控车工技能大师、中国兵器关键技能带头人、全国三八红旗手标兵赵晶 人民网记者 于凯摄

赵晶，是来自中国兵器内蒙古一机械集团公司的一名数控车工，多年来从事以主战坦克和轮式步兵战车为代表的兵器重型装备制造业。回忆起多年来的工作经历，赵晶首先想到的就是“立足本职，大胆创新。”

她在现场谈到，刚参加工作时，她被分厂安排在关键工序。凭借着对工作的冲劲和热情，把握机会、 勤学苦干，练就了薄壁加工和套类零部件高精度加工的绝活，独创了“ 一位双刀套类零件操作法” , 加工精度从最初的毫米级公差飞跃至微米级，产品合格率提高到99. 7%。此后，凭借“精密加工”这一绝活，赵晶先后攻克了30余个型号、数百种零件的加工难题，获得多项国家专利授权，创造经济效益2000余万元。

在某国家级型号试验项目的备件生产任务中，产品设计加工精度要求达到0．005毫米，而当时工厂的加工精度约为0．03毫米。由于时间急、难度大，没有人敢于接下生产任务。

“我深知, 践行工匠精神，就要敢于承担要求高、难度大、没人愿意接的重任，必须用极致的态度对自己的产品精雕细琢、精益求精。”面对这一挑战，赵晶主动请缨，反复试制，一遍遍研究参数、琢磨工艺，经过五天四夜的连续奋战，最终顺利完成生产任务，产品一次合格率达到100%。

正是凭着对党和国家的忠诚，以及对工作的热爱，赵晶在工作中积极创新，成为中国兵器关键技能带头人、国家级技能大师工作室带头人，并先后获得全国技术能手、全国三八红旗手标兵等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，并作为内蒙古自治区工人代表参加了党的十九大。

赵晶表示，立足历史新起点，将积极响应全国妇联实施“科技创新巾帼行动”的号召，践行新时代产业工人的历史使命和责任，倍加珍惜荣誉，求真务实创新，勇攀科技高峰，将女性坚韧、专注、细腻的品格转化为攻坚克难的独特优势，弘扬科学精神和工匠精神，打好科技攻关主动仗，以只争朝夕的劲头为建设创新型国家和世界科技强国而努力奋斗，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献巾帼力量。

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