人民网北京4月25日电 （王仁宏）今天上午，由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”正式启动。中国女科协常务副会长、国家自然科学基金委员会副主任高瑞平在启动式上表示，中国女科协将肩负起凝聚广大女科技工作者的使命担当，积极参与科技创新巾帼行动，为推动科技自立自强、开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献智慧力量。

中国女科协常务副会长、国家自然科学基金委员会副主任高瑞平 人民网记者 于凯摄

一是坚持政治引领凝聚思想共识。围绕庆祝中国共产党成立100周年，以中共中国女科技工作者协会党校为依托，将国情调研、深度研究与政治引领进行深度融合，针对女科技工作者的特点和需求开展授课培训。

二是加强交流合作发挥平台优势。在“女科学家沙龙”“女科学家论坛”等协会已有特色品牌活动的基础上进一步开展创意策划，通过举办活动聚焦前瞻性、战略性、科学性主题，给广大科学家和科技工作者搭建施展才华的舞台；以增设中国科协联合国咨商工作科技女性专业委员会为契机，聚焦气候变化、人类健康等共性问题，为我国女科技工作者融入全球科技开放合作提供支持。

三是聚焦产学研对接推进成果转化。以开展女科学家学术会议活动、交流论坛为契机，加大资源融合整合力度，探索打造新形势下产学研相结合的示范样本，发挥协会服务联系作用，促进资金、技术、应用、市场等要素对接。

四是广泛开展巾帼科技志愿服务助力乡村振兴。协会将积极组织参与“女科学家走基层”“女科学家进校园”“‘她·未来’西部女童科技教育活动”，通过树立女科学家典范，弘扬科学家精神，挖掘女性从事科技事业的内生动力，营造良好的社会风尚，推动老少边及脱贫地区农村青少年科技教育的可持续发展。

五是深入调查研究解决后顾之忧。加强与科研院所、高校等研究机构的合作交流，多角度对诸多领域女性科技工作者工作现状及突出问题开展专题调研，深入基层了解和反映广大女科技工作者的愿望、诉求和建议，促进相关政策完善，为建立健全科学评价机制提供数据支撑。

六是加强宣传引导营造积极氛围。通过主流媒体等多重渠道加大对女科技工作者的宣传力度，进一步增强女科技工作者的社会曝光度，促进社会公众更加深入了解和理解女科技工作者群体，激发投身科技创新工作的积极性。

高瑞平表示，今后中国女科协将继续发挥专业优势和资源优势，引领全体会员和广大科技工作者肩负起历史赋予的重任，坚持“四个面向”，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，勇做新时代科技创新的排头兵，共同把科技创新巾帼行动落到实处、抓出成效。

(责编：王仁宏、章斐然)