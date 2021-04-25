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宣丽玲：发挥妇联职能 汇聚科技创新“她力量”

2021年04月25日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （王仁宏）“墨子号”翱翔太空，“九章”令全球瞩目，铁基超导、类脑科学、空天科技……近年来，合肥因科技而兴、因创新而进，一批具有世界领先水平的原创成果竞相涌现，让合肥成为了全国四大综合性国家科学中心之一。

今天上午，安徽省合肥市妇联主席宣丽玲在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时表示，在这座“视创新如生命、把创新当使命、抓创新像拼命”的城市里，广大妇女聚力科技创新，激扬巾帼之志、奉献巾帼之力、勇建巾帼之功。

安徽省合肥市妇联主席宣丽玲 人民网记者 于凯摄

据宣丽玲介绍，目前，在合肥的女性科创人员已达到80余万人。近年来, 合肥市妇联围绕中心、找准定位，实施巾帼“ 领航、起航、护航”三大行动，助力女性发挥“她智慧”、作出“她贡献”，在创新合肥干出妇女的“半边天”。

据悉，安徽省合肥市妇联牢牢把握引领服务联系妇女的工作主线，注重加强对女性科创人才的政治引领、思想引领、价值引领、目标引领，引导她们把个人命运与国家富强、民族振兴、人民幸福紧密结合起来，坚定不移听党话、跟党走，弘扬家国情怀、勇攀科创高峰、承担社会责任，推动她们参与慈善公益、科学普及、抗击疫情、精准扶贫等，鼓励她们参政议政，在政治经济舞台上展示巾帼风采。

“只要给女性一个平台，就能创造出“巾帼不让须眉”的杰出业绩。”据宣丽玲介绍，近年来，安徽省合肥市妇联抢抓长三角一体化发展机遇，启动长三角女企业家“扬帆 300 行动”, 即优选百名优秀女企业家进高校，对接百个优秀企业和机构，服务百个创新技术成果转化。筹办长三角女企业家科技创新成果展示暨对接交流会，推动在“中国声谷”、智能网联汽车等战略性新兴产业领域开展交流合作。发挥妇联桥梁纽带作用，定期举办“与女企业家面对面”、政企恳谈会等，为企业与政府牵线搭桥；指导或主办女性创新创业发展论坛、项目洽谈、品牌推介、创业沙龙等，促成项目成果和企业需求有效对接；组织优秀女性参加全国女性创新创业大赛、长三角G60科创走廊女性创新创业大赛等，12 个科创项目斩获奖项。

此外，安徽省合肥市妇联聚焦妇女科创过程中的急难愁盼，多措并举破解“人才引进难”“技术创新难”“政策承接难”等问题。围绕合肥人才战略，与多部门联合建立人才联系服务机制，仅去年就引进女大学生4万余名。助力以情留人，举办科创青年人才交友会近百场次，服务青年人才上万人。借力合肥综合性国家科学中心、国家实验室等平台，连续5年举办女性创新训练营，为科创女性充电赋能。依托合肥“芯屏汽合”“集终生智”等优势产业，在12个重点产业链建立“妇联服务队”，为女企业家创新创造提供政策支持和精准服务。

宣丽玲表示，科技创新是不断收获美景的远行，为女性成长成才提供了广阔舞台。今后安徽省合肥市妇联将创新服务设计、链接领先资源、联合多方力量，组织引领广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”，为迎接建党100 周年点燃新时代女性科创梦想，助力科创女性乘风破浪、绽放芳华，为推动高质量发展贡献巾帼力量。 

(责编：王仁宏、章斐然)

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