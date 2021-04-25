专家谈互联网平台竞争：不能借市场支配地位 限制对手接入
2021年04月25日14:16 | 来源：人民网
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“互联网平台的竞争，无外乎希望达到两种效果：一是维护竞争壁垒或竞争强势；二是防止竞争对手进入它的生态圈，不要用户黏性分配出去。” 中国信息通信研究院知识产权中心政策法律研究部主任毕春丽说。
毕春丽在大治论坛发言（受访者供图）
4月18日，首届“大治论坛：全球互联网法律观察（2020-2021）” 在北京大学法学院举办。作为发言嘉宾，毕春丽指出，国内外对互联网平台的反垄断审查主要关注对内、对外的两大行为：对内为“自我优待”，如亚马逊将自营商品放置到平台的显著位置，优先推荐；对外为“限制接入+恶意收并购”，如Facebook、谷歌在意大利的汽车应用限制竞争对手产品接入，并用收购竞争者的方式维护优势地位。
这样的竞争环境下，何时适用反不正当竞争法、何时适用反垄断法等规范性文件值得思考。毕春丽认为，在平台起步发展阶段，会有许多吸引用户的竞争行为发生，需要反不正当竞争法介入；平台发展成熟后，需要承担更多的责任和义务，可以由反垄断法适当介入、约束。
“此外，我们还要更多地考虑用户规则，注意消费者的选择权。对数据问题要给用户更多的选择。”毕春丽说。
(责编：赵超、吕骞)
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