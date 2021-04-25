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第四届数字中国建设峰会今日开幕 迈向发展新征程

2021年04月25日14:16 | 来源：人民网
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第四届数字中国建设峰会在福州开幕。人民网 焦艳摄

人民网福州4月25日电 （许维娜、林晓丽、焦艳）25日，以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题的第四届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕。

“二十多年来，福建省委省政府按照数字福建建设宏伟蓝图，不断推进数字福建建设融入全省发展布局中，取得了可喜的成绩。”福建省委书记、省人大常委会主任尹力在大会致辞中表示，当前，开放的福建正与世界共享发展机遇，热忱地欢迎国内外英才、海内外企业来闽创新创业，投资发展，共同将福建打造成为数字中国的样板区和示范区。

本届峰会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办。议程主要包括：开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、政策发布、项目对接签约等七个部分，以及“有福之州·对话未来”“闽江夜话”等交流活动。

据了解，峰会共开设20个主题分论坛，新增了人工智能、数据与算法、数字化转型等10个数字中国建设热点话题。同时，峰会继续设立“云上峰会”平台，采用线上线下结合方式举办相关活动。

同日，第四届数字中国建设成果展览会在福州海峡国际会展中心开展。展览会围绕“数字化发展”主线，规划六大重点板块，包括主宾省、福建省、数字政府、数字产业、数字社会、专题生态等。

峰会期间，首届中国（福州）国际数字产品博览会（简称“数博会”）在福州海峡国际会展中心举行，主题为“聚焦产品创新 培育数字消费”。数博会将持续至27日，超过4000家企业确认进场采购，预计到场人数超过1.1万人。

据组委会相关负责人介绍，展区位于福州海峡国际会展中心3号馆和4号馆，展览面积2万平方米，共设置工业互联网、数字医疗及大健康、大数据及高端数字产品、数字消费、数字安防、智能驾驶、数字家居、直播及设备等八大展区，展位数986个。

自2018年起，数字中国建设峰会落户福建福州，先后汇聚了20多个国家部委、31个省区市、700余家知名企业最新成果。三年来，峰会为福州经济社会发展插上了数字之翼，数字福州迈向发展新征程。

在“十四五”规划开局之年，本届峰会将进一步激发社会各界参与数字中国建设的积极性、主动性和创造性，进一步开启数字中国建设的新航程。

附：第四届数字中国建设峰会日程安排表

(责编：王连香、高雷)

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