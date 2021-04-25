在4月18日的首届“大治论坛：全球互联网法律观察（2020-2021）”上，中国科学院大学知识产权学院副教授尹锋林表示，有人认为游戏厂商对直播过程中的动态画面享有著作权，但这种观点或许存在问题。“比如电影公司使用特效软件制作特效镜头，这样的动态画面著作权属于谁？是属于电影公司还是特效软件公司？”尹锋林说，玩家玩游戏时形成的动态画面，和电影特效镜头的原理是一样的。

尹锋林在“大治论坛”分享观点（受访者供图）

据媒体报道，2019年，中国游戏直播用户规模3.0亿人，仅独立游戏直播平台的市场规模就有208.1亿元。庞大的游戏直播市场下，玩家的游戏过程、主播的直播过程能否构成法律意义上的作品，以及他们是否对此拥有著作权等问题，争议不断。

字节跳动中国法务部诉讼法务总监刘莹莹，表达了与尹锋林类似的观点。首先，游戏主播操作游戏的过程中会产生的新的画面，它包含了主播的口头解说、表演等元素；其次，游戏直播的目的在于展示上述表演及游戏技巧，而非游戏本身；第三，直播过程中，主播与观众可以互动交流。

基于此，游戏直播画面已经成为了不同于游戏本身的新画面，并成为法律意义上的新的作品。2020年11月新著作权法修改通过后，原有的“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品” 已被“视听作品“取代”。

“今年6月1日新著作权法实施后，游戏直播画面或许会被纳入到视听作品的保护范畴，从而减少司法实践中存在的争议。”刘莹莹说。

(责编：赵超、吕骞)