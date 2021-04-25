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航天日将编程课搬进中科馆 编程猫创新青少年航天科普

2021年04月25日14:40 | 来源：新华网
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原标题：航天日将编程课搬进中科馆 编程猫创新青少年航天科普

4月24日，是第六个中国航天日。当日，少儿编程头部品牌编程猫把一堂航天编程课搬进了中国科技馆。

编程猫发起“从这里飞向太空—编程猫太空体验”。编程猫老师王军江现场向小朋友介绍航天和编程知识，通过创意课堂形式，传承航天精神，激励青少年探索未知。

别开生面的航天编程课堂

活动当日，18位编程猫小学员身着模拟航天服现身中国科技馆。在编程猫老师王军江的指导下，小朋友们学习航天主题编程课《起飞吧，火箭》，打开电脑，选择正确素材、拖动图形化编程积木，即可实现将火箭动起来的动画效果。据悉，此次是编程猫航天主题编程课首次对外展出。

“太空服需要清洗吗”“当宇航员有什么标准”，面对小朋友的提问，两位航天专家受邀一一进行解答。此外，编程猫老师还带领学员参观航天科普展、品尝太空餐、播种太空种子。活动最后，每位小朋友都获赠了一块火箭残片作为纪念礼物。

据了解，借助航天科普展这一沉浸式场景讲述中国航天梦，编程猫采用编程课堂、航天实物赠送、专家讲解等多形式，让小朋友感受中国航天科技发展的速度和实力，让航天和编程知识以更生动有趣的方式进行传递。

创新航天科普 点燃强国梦

航天梦是强国梦的重要组成部分。航天业的发展离不开编程人才。编程猫不断创新航天科普形式，用编程赋能航天科普。带领孩子拓展探索太空的边界。在激发孩子梦想和热情的同时，提高孩子的逻辑思维、计算思维和创造性思维。

编程猫学员在学习《起飞吧，火箭》编程课

3月18日，编程猫打造了“编程猫太空研究所”，首次用少儿编程打造出天宫空间站编程互动体验模型。

4月24日，编程猫开展太空体验日活动，将编程课堂搬进中国科技馆。首次对外曝光航天主题编程课。

据介绍，作为中国航天梦想的播种者，未来编程猫将继续探索航天科普新形式，如组织学员参观卫星发射基地、征集学员航天梦录音并送上太空，基于编程猫IP打造科普动画、联合权威航天机构制作科普教材等等。用新颖的手段帮助青少年深入了解中国航天成就、打开科学探索之门、点燃强国梦。

(责编：王紫、吕骞)

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