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拼多多陈磊：算法种地 极致流通 数字农业激活乡村振兴

2021年04月25日14:52 | 来源：人民网
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4月25日，以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题的第四届数字中国建设峰会在福建省福州市拉开帷幕，拼多多董事长兼CEO陈磊作为企业代表出席主论坛并发表演讲。他从销、供、产三个层面分享了拼多多在数字农业上的实践和思考，认为数字化和互联网技术让农产品“产供销”向“销供产”演进。

目前，农业基本盘依然是拼多多的战略重点。陈磊此前曾表示，希望将拼多多打造为全球最大的农产品零售平台。

拼多多董事长兼CEO陈磊在第四届数字中国建设峰会主论坛上分享关于数字农业的实践与思考。受访者供图

“过去的六年，拼多多通过大数据、云计算和分布式人工智能等技术打造‘农地云拼’模式，将分散的农业产能和分散的农产品需求在“云端”拼在一起……让曾经不好卖的农产品，成为百姓餐桌上的‘香饽饽’，丰富了消费者的‘菜篮子’，鼓足了农户的‘钱袋子’。”陈磊在演讲中讲道。

数据显示，去年，该平台实现农产品上行2700亿元，规模同比翻倍，在电商行业中占比最高。伴随“销”的改变，在“供”上，陈磊认为，农产品供应链是制约我国农产品上行的短板。中国果蔬类产品的流通损耗达到20-30%。鉴于此，拼多多正以数字化为依托，在全国范围内持续重投入建设冷库、生鲜冷链物流体系等基础设施，建立适合于生鲜农产品的供应链体系，提高流通效率，降低损耗。

作为土生土长的福州人，陈磊表示：“今天我回到这里，可以说一解乡愁。但对于更多在外的游子，化解乡愁的路径是推动数字农业的发展，加快乡村振兴和农业农村现代化的脚步。”

(责编：王连香、吕骞)

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