迈向乡村振兴的实践路径研讨会现场。受访者供图

人民网北京4月25日电 （记者李彤）4月24日，由湖北多家单位联合举办的迈向乡村振兴的实践路径研讨会暨《伟大脱贫攻坚事业中的湖北贡献》座谈会在京举行。参会嘉宾表示，要以扶持乡村振兴重点帮扶县为抓手，加快推进农业农村现代化建设，走内生型的乡村振兴道路。

参会专家们认为，2020年我国如期完成脱贫攻坚任务，消除了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，这是中华民族历史上了不起的伟大成就，在世界人类史上也是罕见的。这段历史不能忘却，应该很好地总结起来，记录下来。全国要总结，各地也应该好好系统总结。这对今后的乡村振兴有重要意义，能够鼓舞人心、激发斗志。

如何在巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，接续全面推进乡村振兴？参会嘉宾表示，巩固脱贫攻坚成果的核心是要防范和化解脱贫人口的返贫风险，守住不发生规模性返贫的底线；拓展脱贫攻坚成果的核心是要高度重视欠发达地区低收入人群的发展问题，防范发生规模性的新致贫现象；接续全面推进乡村振兴的核心，是要用好脱贫攻坚所积累的宝贵经验，以扶持乡村振兴重点帮扶县为抓手，加快推进农业农村现代化建设。建立内生发展机制，完善促进内生发展的扶持政策，从而走内生型的乡村振兴道路。

会议还就《伟大脱贫攻坚事业中的湖北贡献》进行了专题研讨。由崇文书局出版发行的《伟大脱贫攻坚事业中的湖北贡献》，以我国的秦巴山、武陵山、幕阜山、大别山四大连片贫困山区和部分“插花”贫困地区为调查研究对象，运用结构式访谈、类群体性座谈的实证研究方法，对其中的近百个典型乡镇与100多个样本村庄开展了专项深度调查。

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