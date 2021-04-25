新华社北京4月24日电（记者高洁 朱文哲）高德地图近日联合全国多地交通管理部门共同发布《2021年五一假期出行预测报告》，数据显示，今年五一黄金周，随着疫情防控形势持续向好，出行政策逐步放宽，公众出行需求将进一步集中释放，全国高速拥堵预计较去年同期增长超过10%，或将成为“史上最堵五一”。

数据显示，近4年五一小长假全国高速拥堵里程占比呈现逐年上升态势，预计2021年五一假期高速拥堵程度将成为历年最高，同比去年涨幅预计超10%。

受高速免费通行及出行需求集中的影响，预计2021年5月1日（假期第一天）将迎来高速出程拥堵高峰，5月2日至4日全国高速拥堵程度整体将处于较高水平，5月5日（假期最后一天）为高速返程拥堵高峰，5月6日高速路况恢复正常。

从具体时段看，预计2021年4月30日（五一假期前一天）14时开始，全国高速交通压力逐渐增大，18时至21时拥堵程度较高。受高速免费通行影响， 预计5月1日9时至13时为高速出程拥堵高峰，特别是10时至11时将达峰值，5月5日15时至18时将迎高速返程拥堵高峰，预计16时至17时为返程拥堵峰值。

数据显示，5月1日，全国高速出程较易拥堵的路段主要有：S20外环高速上海段，白天拥堵延时指数达17.4，平均速度约为5千米/小时，其次是G1503上海绕城高速上海段以及G4221沪武高速苏州段。

预计2021年5月5日，全国高速返程较易拥堵的路段主要有：S49新扬高速宿迁、淮安段，白天拥堵延时指数达10.2，平均速度约为9千米/小时；其次是G36宁洛高速滁州段以及G40沪陕高速六安、合肥段，建议计划途经上述路段的市民错峰出行。

此外，高德地图搜索大数据预测，五一期间全国跨城出行热门城市TOP 10主要分布在南方地区，其中广州热度最高，其次是北京、杭州和上海。五一期间十大自驾热门古城（镇）中，排名前三的是：湘西凤凰古城、嘉兴西塘古镇、丽江古城。

报告预测，部分自驾游热门景区车流集中，周边道路易发生拥堵，建议计划前往丽江古城、重庆洪崖洞民俗风貌区、苏州拙政园、西安大雁塔、济南大明湖等景区的市民尽量提前做好停车规划，或选择打车和公共交通出行。

此外，预计五一期间，泰安市泰山风景名胜区、焦作市云台山风景名胜区、黄山市黄山等5A级爬山景区将吸引较多的游客，由于山顶温差较大，提醒前往登山的游客带好保暖装备，避免着凉。

(责编：王仁宏、初梓瑞)