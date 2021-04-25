中国已启动太阳系边际探测工程论证工作
2021年04月25日16:46 | 来源：新华网
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新华社南京4月25日电（记者邱冰清）在24日于江苏南京举行的2021年中国航天大会主论坛上，中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤透露，中国已经启动太阳系边际探测工程论证工作，开展太阳风动力学演化及其与星际介质相互作用机制、太阳系演化与外太阳系天体分布特征等相关研究，感知地球家园深空环境，揭秘外太阳系典型天体。
王赤介绍，按计划太阳系边际探测工程将实现无人区探索、日球层全貌、大行星掠影、太阳系考古四大科学目标。其中，大行星掠影将重点解释行星空间天气特征。“对太阳系边际探测的科学背景、关键科学问题和探测科学目标做深入分析，旨在揭示日球层物理、太阳系演化、恒星际物理等重大科学问题。”
此外，王赤建议，中科院每两年对公众征集研究项目，如果项目观点成熟、经济可承受、技术可行，中科院可以支持开展先导研究，希望更多科研工作者、航天爱好者参与进来，集众人之力探索宇宙未知。
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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