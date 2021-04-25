新华社南京4月25日电（记者胡喆、蒋芳）“嫦娥六号任务拟瞄准2024年前后实施，目前正论证以月球背面南极—艾特肯盆地为着陆点开展采样返回和探测。嫦娥七号、八号任务也正在研究中。”

这是中国探月工程三期总设计师胡浩近日在江苏南京举行的2021年中国航天大会上发言时披露的信息。

2020年12月17日凌晨，嫦娥五号成功从月球采样返回，圆满完成了探月工程“绕、落、回”三步走战略规划。

胡浩介绍，嫦娥六号探测器作为嫦娥五号的备份，已于2017年完成主要产品的研制。按照“适应性改进、技术上有进步、工程上可实现、经费上可接受”的原则推进。

月球相对于地球是唯一天然卫星，可长期、稳定、大尺度、实时监测地球，同时还是对外太空观测站和深空探测技术的演练场。月球是中国航天迈向深空的垫脚石、支撑点，中国将围绕月球科学应用开展后续探测。

在谈及我国探月工程进展与展望时，胡浩介绍，国家航天局正在倡议建设国际月球科研站，推动更大范围、更宽领域、更深层次的国际合作，打造解决空间科学问题、有效利用月球资源、发展地月经济圈的基础设施和共享平台。

据悉，探月工程具体分为三个阶段：2020年前完成“绕、落、回”三步走；2030年前实现月球科研站基本型的“勘、研、建”；此后，再完成月球科研站的扩展与运营。即从具备月球探测技术能力，到攻克月球科研站技术、提升月球科学与资源应用能力，再到形成月球长期科研和资源应用能力。

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