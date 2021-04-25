人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

嫦娥六号任务预计2024年前后实施 或将继续月背征途

2021年04月25日16:46 | 来源：新华网
小字号

新华社南京4月25日电（记者胡喆、蒋芳）“嫦娥六号任务拟瞄准2024年前后实施，目前正论证以月球背面南极—艾特肯盆地为着陆点开展采样返回和探测。嫦娥七号、八号任务也正在研究中。”

这是中国探月工程三期总设计师胡浩近日在江苏南京举行的2021年中国航天大会上发言时披露的信息。

2020年12月17日凌晨，嫦娥五号成功从月球采样返回，圆满完成了探月工程“绕、落、回”三步走战略规划。

胡浩介绍，嫦娥六号探测器作为嫦娥五号的备份，已于2017年完成主要产品的研制。按照“适应性改进、技术上有进步、工程上可实现、经费上可接受”的原则推进。

月球相对于地球是唯一天然卫星，可长期、稳定、大尺度、实时监测地球，同时还是对外太空观测站和深空探测技术的演练场。月球是中国航天迈向深空的垫脚石、支撑点，中国将围绕月球科学应用开展后续探测。

在谈及我国探月工程进展与展望时，胡浩介绍，国家航天局正在倡议建设国际月球科研站，推动更大范围、更宽领域、更深层次的国际合作，打造解决空间科学问题、有效利用月球资源、发展地月经济圈的基础设施和共享平台。

据悉，探月工程具体分为三个阶段：2020年前完成“绕、落、回”三步走；2030年前实现月球科研站基本型的“勘、研、建”；此后，再完成月球科研站的扩展与运营。即从具备月球探测技术能力，到攻克月球科研站技术、提升月球科学与资源应用能力，再到形成月球长期科研和资源应用能力。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
讲好中国工业故事 第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛正式启动
　　人民网北京4月25日电 （记者车柯蒙）今日，第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛在北京拉开帷幕。本届大赛以“传承红色基因、助力经济发展、促进文化繁荣”为宗旨，讴歌奋斗人生，刻画最美人物，讲好中国工业故事，传播中国工业声音，擦亮工业文化品牌。…
宣丽玲：发挥妇联职能 汇聚科技创新“她力量”
　　人民网北京4月25日电 （王仁宏）“墨子号”翱翔太空，“九章”令全球瞩目，铁基超导、类脑科学、空天科技……近年来，合肥因科技而兴、因创新而进，一批具有世界领先水平的原创成果竞相涌现，让合肥成为了全国四大综合性国家科学中心之一。 今天上午，安徽省合肥市妇联主席宣丽玲在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时表示，在这座“视创新如生命、把创新当使命、抓创新像拼命”的城市里，广大妇女聚力科技创新，激扬巾帼之志、奉献巾帼之力、勇建巾帼之功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部