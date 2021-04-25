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菜鸟开通海南免税品专线 连接新加坡、三亚与广州

2021年04月25日16:53 | 来源：人民网
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4月25日上午，一架由金鹏航空执飞的B737全货机降落在海南三亚凤凰国际机场，标志着菜鸟首条串联新加坡-三亚-广州的货运航班正式运行。降落1小时后，这架飞机将从三亚出发飞向广州，在广州装载中国跨境电商货品后返回新加坡。

B737全货机降落在海南三亚凤凰国际机场。受访者供图

据了解，此航班是菜鸟网络和海航旗下金鹏航空专为海南打造的免税品专线，每次可承载13吨货品，每周执飞两次。不久前，菜鸟开通了首个海口=新加坡的包机航线，计划每周执飞5班。加上今日开通的专线，意味着未来菜鸟每周将有7架航班往返于海南与新加坡。

该航班开通后，国际品牌从新加坡运到三亚的时间缩短至3小时，算上搬运、卸货、入仓等步骤，能在12小时内送达菜鸟位于三亚的免税品仓，然后进入免税店销售。传统运输模式中，货品需从广州中转再进入海南，整个过程耗时3天以上。航班串飞模式的选择，将新加坡、海南和广东连成环线，进一步打通三地贸易，助力大湾区与海南自贸港乃至东南亚联动发展。

海南与粤港澳大湾区仅隔着一条琼州海峡，彼此有着各自的区位优势，在功能和建设路径中有着互补。“粤港澳大湾区和海南自贸港可以合作打造区域物流联盟。”海南大学“一带一路”研究院院长梁海明指出，通过自贸港、大湾区铁路班列、高铁、公路、港口、机场的联动，区域物流联盟可以促进“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”的无缝对接，推动构建“一带一路”新通道、新贸易平台。

“菜鸟将发挥公司在国际物流的积累以及供应链侧的优势，构建横跨大湾区、海南自由贸易港乃至东南亚的商品流通通路，抓住海南自贸港的发展机遇，助力大湾区、自贸港与东南亚的协同发展。”菜鸟国际供应链总经理赵剑告诉记者，菜鸟会继续深耕海南，联合合作伙伴逐步开通从日韩、澳新、欧洲等到海南的免税品直航，为跨境物流运输提供综合解决方案。

本次广州-新加坡-三亚-广州航线的开通，是海南自贸港建设以来，三亚开通的首条由东南亚地区直达的定期国际货运航线，也是金鹏航空继海南自贸港首条洲际全货运航线海口=阿姆斯特丹后，开通的又一条国际货运航线，开辟东南亚地区到三亚的空中货运通道。

金鹏航空市场副总裁（货运）陈平表示，海南面向东南亚，背靠国内超大规模的市场，处在国内国际双循环的交汇点。本次航线的开通将打开海南面向太平洋、印度洋的国际航空货运市场，为国际贸易往来提供运力保障，通过与菜鸟的合作在产业链、供应链等方面进行补充完善，加强海南自贸港与粤港澳大湾区的深入对接和联动。海航金鹏航空在自贸港国际航空货运枢纽建设上一直发挥“探路者”的角色，全力推动自贸港现代流通体系建设，助力打造中国开放型经济新高地。

依托于其全球物流能力，菜鸟积累了丰富的国际物流和货运的技术与运营经验。目前，菜鸟拥有超过 200 万平米的海外仓网络和每年超过 1800 条国际海、空货运航线。通过数智化的物流平台和完善的本地配送网络，可在全球 220 余个国家和地区提供门到门的物流配送服务。

(责编：王连香、吕骞)

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