人民网北京4月25日电 （记者车柯蒙）今日，第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛在北京拉开帷幕。本届大赛以“传承红色基因、助力经济发展、促进文化繁荣”为宗旨，讴歌奋斗人生，刻画最美人物，讲好中国工业故事，传播中国工业声音，擦亮工业文化品牌。来自工业、文学、影视、媒体以及社会各界的领导、专家学者、知名作家及媒体代表参加启动仪式。

启动仪式上，工业和信息化部原党组成员、中纪委驻部纪检组原组长金书波，中国作家协会名誉副主席廖奔，中国企业联合会、中国企业家协会党委书记、常务副会长兼理事长朱宏任，工业和信息化部工业文化发展中心主任罗民，工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平，广东光耀物联科技文化有限公司董事长林任贤等领导出席并讲话。

2017年8月，首届中国工业文学作品大赛在北京启动，这是我国首次举办的全国性工业题材文学创作大赛，得到了社会各界的广泛关注和踊跃参与，两届赛事共收到来自1000多部参赛作品。2019年，第二届大赛被中央精神文明建设指导委员会列为年度重点工作项目之一。

记者了解到，在前两届大赛成功举办的基础上，第三届大赛是对党的十八大以来我国工业文学创作成果的一次重要检阅，对优秀工业文学作品的一次集中展示，也是庆祝中国共产党成立100周年的一份献礼。因此，大赛与时俱进做了适当的优化。

一是征稿体裁有所调整。本届大赛延续小说、报告文学体裁的作品征集，将原电影剧本、电视剧剧本征集改为微电影成片及微电影拍摄项目计划书的征集，以更好地适应融媒体时代特色。微电影项目计划书获奖作品将获得10万元资助，并将有机会被推荐与有关项目团队开展合作，实现影视产品的转化。

二是赛制周期更加合理。为更广泛地发动文学艺术工作者和工业文学爱好者，进一步提高参赛作品的质量，本届赛事延长了征稿时间，征稿阶段将历时8个月，同时延长了作品审核、专家评审的周期，赛事周期更加合理更加科学。

三是组织机构更加权威。为进一步激发工业和信息化领域的文学创作热情，在工业文化发展中心、中国作家协会创作联络部、中国企业联合会企业文化建设委员会三家主办单位之外，本届赛事特别邀请了工业和信息化部新闻宣传中心（人民邮电报社）作为共同主办单位。往届大赛独家赞助单位——广东光耀物联科技文化有限公司将继续鼎力支持，提供全部奖金和服务支撑。

金书波指出，希望大赛坚持以人民为中心的创作导向，不断加强现实题材创作；坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，将爱国主义主旋律浓墨重彩地书写于文章之间，创作出更多有筋骨、有道德、有温度、有思想的工业文学精品；坚持把准工业文学创新的时代脉搏，去回应具有中国特色、中国风格和中国内涵的时代命题，更好地书写无愧于历史的中国工业新篇章。

廖奔表示，两届大赛成功举办以来，好的作品不断涌现，印记中国工业成就，大量获奖作品以各种方式有效转化、落地生根，影响力得到进一步提升，已经成为推动工业文化发展的新动力新源泉。希望本届大赛继续涌现一大批贴近生活、贴近实际、贴近群众、贴近热点，思想性、艺术性、可读性和社会影响俱佳的作品，推动我国工业文化的繁荣发展和不断进步。

朱宏任指出，大赛要把握先进文化方向，注重精神引领；立足工业发展实践，深刻反映现实；弘扬中国工业精神，坚定文化自信，营造社会各界共同推动工业文化的浓厚氛围，厚植工业文学作品孕育生长的土壤，打造展示当代中国工业风采的重要窗口，激励工业战线为把我国建设成为工业强国而奋发努力。

王保平表示，两届大赛诞生了一批优秀的作品，凝聚了一批优秀的作者队伍，展示了工业战线队伍的精神风貌，鼓舞了工信人的斗志，取得了积极的成效，相信本届大赛一定会有更大的成果，进一步弘扬中国工业精神和先进工业文化。

林任贤表示，作为赞助单位，广东光耀将继续为大赛保驾护航，并将大赛细节工作做到尽善尽美，全力以赴地投入到各项组织工作中，力争第三届大赛再接再厉，百尺竿头、更进一步。

罗民指出，举办本次大赛旨在激励和鼓舞全社会关注工业、深入工业，立体化展示中国共产党领导下我国工业现代化建设的伟大实践，讴歌我国工业战线涌现出来的平凡而又伟大的人物和感人至深的故事，以及积淀下来的光荣历史传统和宝贵精神财富。

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