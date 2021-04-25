原标题：央行数研所签手蚂蚁集团 将推动建设数字人民币技术平台

4月25日，在数字中国建设峰会上，中国人民银行数字货币研究所与蚂蚁集团签署技术战略合作协议。双方将基于蚂蚁集团自主研发分布式数据库OceanBase和移动开发平台mPaaS，共同推动建设数字人民币的技术平台。

据悉，根据协议，双方将依托各自技术优势，开展数字人民币领域深度交流与合作，共同推动新技术在数字化升级中的落地，服务实体经济。蚂蚁集团将积极响应和支持中国人民银行数字人民币研发及技术平台建设工作，继续巩固与央行数研所在技术领域的深度交流与合作，共同推动新技术在数字化升级中的落地，服务实体经济。

(责编：王紫、吕骞)