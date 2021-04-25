4月24日，2021西湖论剑·网络安全大会在杭州国际博览中心举办。作为中国网络信息安全领域的一张金名片，本次大会特增设“智能亚运分论坛”，邀请国内外知名专家学者为2022年杭州亚运会网络安全保障献计献策，共商共建智能赛事的可持续发展。

“全民上云”、万物互联，在数字经济发展进程中，网络安全越来越成为行业的关注焦点。在2021西湖论剑现场，包括中国太保在内的十家亚运官方合作伙伴联合发布《亚运网络安全宣言》，主动承担社会责任，共筑网络安全新生态。

中国太保与其他9家官方合作伙伴携手发布《亚运网络安全宣言》。受访者供图

值得一提的是，为了进一步赋能杭州“智能亚运”，中国太保旗下中国太保产险联合国内网络信息行业龙头安恒信息，面向亚组委、合作伙伴、亟需转移网络安全风险的客户，跨界融合推出亚运版网络安全保险服务，提供安全服务+保险补偿的新型网络安全服务模式，为亚运网络安全保驾护航。中国太保将携手安恒信息，通过对用户信息系统事前风险评估、事中应急防护、事后恢复取证的全周期服务，有效降低网络安全风险，通过全方位的保险保障实现风险的有效转移，为客户形成网络安全风险的闭环管理。

作为杭州2022年第19届亚运会的官方保险服务合作伙伴，中国太保将为体育盛事提供“产、寿、健”一揽子保险保障和全方位风险管理服务，以“保障最全、体验最佳、服务最优、专业最强”的保险保障和全方位的技术、人力支持，助力杭州2022年亚运会办成一届体育亚运、城市亚运、品牌亚运，彰显“责任、智慧、温度”的“太保服务”。

(责编：王紫、吕骞)