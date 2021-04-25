4月23日，得到App在西安举办第二届“423破万卷节”，推出得到年度书单Top52，目前已在得到App发布。由67个出版方选送超过300本自家好书，4136名得到用户参与荐书，经过3轮甄选得出这52本。

为顺应电子书和线上阅读服务的不断发展，近年来，得到电子书与出版社、版权公司或作者个人合作，为用户提供线上阅读解决方案。其合作者中有中信出版社、人民文学出版社等优秀出版社，推出了一大批优质内容电子书。在此次“423破万卷节”上，得到电子书发布了一项新进展：成立整整100年的出版“老店”——人民出版社，正式进驻得到电子书，接下来，双方将推动上千本经典好书在得到电子书上陆续上架。

据得到西安学习中心总经理张雅楠介绍，该学习中心将依托得到App的优质内容、讲师、用户社群，打开线下终身学习场景，全面开展得到高研院、线下活动、学习地标建设和企业服务等业务创新，着力打造当地文化学习新地标。

同时，得到还为大众提供了线上阅读载体再次升级——正式发布10.3寸得到阅读器Max（破万卷限定版）、7.8寸得到阅读器Pro、7.8寸得到阅读器Pro笔记套装等全新产品。

得到App联合创始人快刀青衣介绍，跟旧版相比，新款阅读器屏幕加大，机身变薄便于阅读；增加了手写读书笔记功能，可以随时标注；冷暖双色温系统再次升级，可提前预置“户外”“室内”“夜间”三种显示模式，用户可以选择更个性化的显示亮度；处理器升级，速度更快，能耗更低。

值得一提的是，用户在阅读之余，还可通过独家分享功能，实现电子书分享、批注分享、随手记分享，可将自己读书的收获随时分享到得到知识城邦或者微信朋友圈。

截至2020年12月31日，得到电子书库包含书目近4.2万册，其通过自研的电子书全文检索引擎技术，帮助用户将海量文本内容变成个人知识搜索库。

(责编：王紫、吕骞)