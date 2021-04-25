人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

得到App举办第二届“423破万卷节” 推出年度书单Top52

2021年04月25日17:15 | 来源：人民网
小字号

4月23日，得到App在西安举办第二届“423破万卷节”，推出得到年度书单Top52，目前已在得到App发布。由67个出版方选送超过300本自家好书，4136名得到用户参与荐书，经过3轮甄选得出这52本。

为顺应电子书和线上阅读服务的不断发展，近年来，得到电子书与出版社、版权公司或作者个人合作，为用户提供线上阅读解决方案。其合作者中有中信出版社、人民文学出版社等优秀出版社，推出了一大批优质内容电子书。在此次“423破万卷节”上，得到电子书发布了一项新进展：成立整整100年的出版“老店”——人民出版社，正式进驻得到电子书，接下来，双方将推动上千本经典好书在得到电子书上陆续上架。

据得到西安学习中心总经理张雅楠介绍，该学习中心将依托得到App的优质内容、讲师、用户社群，打开线下终身学习场景，全面开展得到高研院、线下活动、学习地标建设和企业服务等业务创新，着力打造当地文化学习新地标。

同时，得到还为大众提供了线上阅读载体再次升级——正式发布10.3寸得到阅读器Max（破万卷限定版）、7.8寸得到阅读器Pro、7.8寸得到阅读器Pro笔记套装等全新产品。

得到App联合创始人快刀青衣介绍，跟旧版相比，新款阅读器屏幕加大，机身变薄便于阅读；增加了手写读书笔记功能，可以随时标注；冷暖双色温系统再次升级，可提前预置“户外”“室内”“夜间”三种显示模式，用户可以选择更个性化的显示亮度；处理器升级，速度更快，能耗更低。

值得一提的是，用户在阅读之余，还可通过独家分享功能，实现电子书分享、批注分享、随手记分享，可将自己读书的收获随时分享到得到知识城邦或者微信朋友圈。

截至2020年12月31日，得到电子书库包含书目近4.2万册，其通过自研的电子书全文检索引擎技术，帮助用户将海量文本内容变成个人知识搜索库。

 

(责编：王紫、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
讲好中国工业故事 第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛正式启动
　　人民网北京4月25日电 （记者车柯蒙）今日，第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛在北京拉开帷幕。本届大赛以“传承红色基因、助力经济发展、促进文化繁荣”为宗旨，讴歌奋斗人生，刻画最美人物，讲好中国工业故事，传播中国工业声音，擦亮工业文化品牌。…
宣丽玲：发挥妇联职能 汇聚科技创新“她力量”
　　人民网北京4月25日电 （王仁宏）“墨子号”翱翔太空，“九章”令全球瞩目，铁基超导、类脑科学、空天科技……近年来，合肥因科技而兴、因创新而进，一批具有世界领先水平的原创成果竞相涌现，让合肥成为了全国四大综合性国家科学中心之一。 今天上午，安徽省合肥市妇联主席宣丽玲在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时表示，在这座“视创新如生命、把创新当使命、抓创新像拼命”的城市里，广大妇女聚力科技创新，激扬巾帼之志、奉献巾帼之力、勇建巾帼之功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部