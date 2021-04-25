4月25日，在华为开发者大会2021（Cloud）期间（简称HDC.Cloud 2021），华为发布了6大创新产品及服务。华为常务董事、华为云CEO、消费者业务CEO余承东在主题演讲中表示：“到2025年，全球企业云技术使用率将达100%。全面云化已不可阻挡，云是ICT产业的未来，也是企业数字化转型的底座，开发者是产业发展的灵魂。华为将继续开放技术创新能力，携手开发者、伙伴共同加速行业全面云化和智能升级。”

华为常务董事、华为云CEO、消费者业务CEO余承东。受访者供图

随着云原生、AI等技术的发展和应用，千行百业正加速智能升级，迈向全场景智慧。在智能升级过程中，将产生应用现代化、数据资产化和AI工业化开发三大机会。为帮助开发者抓住智能升级的黄金机会，华为发布6大创新产品及服务。

在计算加速方面，可实现容器组件全卸载，实现服务器资源和性能双零损耗，帮助VIPKID提升音视频服务性能达40%，让在线课堂零卡顿，打造流畅的用户体验；在网络加速方面，采用独创的容器直通网络，让两层网络变成一层，端到端连通时间缩短一半，有效支撑业务实现秒级扩容千容器，并减少时延40%；在调度加速方面，通过感知不同应用模型、网络拓扑，自动优化任务调度策略，并结合1万容器/秒的大规模并发调度能力，实现企业离线、在线业务大规模混合部署、智能调度。

据介绍，相比传统数据库，华为云GaussDB（for openGauss）数据库具备三大特性分别是：高性能：它的交易型事务处理能力比业界同类产品高54%，复杂查询时延比同类产品低82%；高弹性：面对流量洪峰，可实现分钟级计算节点扩容和秒级存储扩容，扩容过程中业务无感知；高可用：采用独创的Switch Turbo技术保障单点故障10秒内（不到同类产品的三分之一的时间）切换，提供两地三中心异地容灾能力。

此外，华为还宣布2021年将向“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，包括发布“沃土云创”计划、以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等。华为Cloud BU总裁、华为消费者云服务总裁张平安表示，华为云沃土云创计划将投入1亿美元，重点赋能SaaS和ISV伙伴，提供云资源、技术赋能和商业推广支持，覆盖容器/微服务、SaaS化、大数据、AI、视频、智能边缘等6大技术领域。

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