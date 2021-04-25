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“乡村有约”文化体验活动：共话文化赋能 助力乡村振兴

2021年04月25日18:00 | 来源：人民网
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“乡村有约”文化体验系列活动在北京展览馆举行。受访者供图

人民网北京4月25日电 （记者李彤、实习生陈诗仪）4月24日，贵州省雷山县麻料村等十五个经典村落齐聚北京展览馆，通过乡村茶话会、民族服务秀等形式，推介乡村振兴的案例，分享交流实践经验。

雷山县，因雷公山而得名，位于贵州省东南部，是中国苗族主要的集结地之一，苗族人口占全县总人口的84.2%。在此次乡村有约文化体验活动中，雷山县挑选了白岩村、麻料村、乌东村等十个经典村落参加推介展示。

雷山县政协主席韦通贤介绍，雷山历史文化悠久，旅游资源极为丰富，300余个苗寨星罗棋布，有国家级非物质文化遗产15项，国家级传统村落68个。从2000年起，雷山县以苗年展示活动为载体，连续举办了21届苗年文化展示活动，让雷山苗族群众感受到了传承和弘扬民族文化带来的获得感。

据介绍，2008年贵州第三届旅发大会打造了西江千户苗寨，以雷山苗族文化为样板的原生态文化旅游得到了快速发展，西江千户苗寨成了众多旅游爱好者的休闲旅游目的地。

数据显示，在十三五期间，雷山全县游客接待人次达5093.7万人次，实现旅游综合收入达436.12亿元，年均分别增长15.1%和19.8%，成功创建国家全域旅游示范区，雷山发展乡村旅游助推脱贫攻坚入选世界旅游联盟旅游扶贫优秀案例。

活动上，参会嘉宾还分享了文化保护、挖掘和传承中的经验和成效。雷山县南猛村村主任余洪先表示，南猛村通过芦笙舞走进博物馆和创造新曲调、新舞步，逐步形成了芦笙制作、芦笙吹奏、芦笙表演一体化的经营模式。河南省信阳市毛铺村驻村第一书记刘志平说，毛铺村对道路改善和古民居院落修复规划已经基本完善，助力乡村振兴及产业发展。

(责编：王连香、高雷)

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