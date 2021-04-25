人民网北京4月25日 （记者夏晓伦）近年来，物业管理行业从探索起步到快速发展，逐步受到各方关注。

今年初，多部门联合印发出台了《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》（以下简称《通知》），指出要加快发展物业服务业，推动物业服务向高品质和多样化升级，满足人民群众不断增长的美好居住生活需要。

业内认为，《通知》的出台为物业服务企业的发展提供了政策利好，打开了社区增值服务更多的想象空间。住宅、商办等多业态发展前景非常广阔，加上科技赋能、资本助力、人才聚集，物业服务企业的黄金时期已经来临。

对此，中信证券房地产产业首席分析师陈聪表示，物业行业来到了一个黄金时代，行业发展空间很大。“据测算，行业的远景空间大概在2.4万亿规模，当然这里面考虑到物业管理的覆盖率从60%上升到90%以上的情况，也考虑了增值服务本身的发展前景，还考虑了在整个社会全域化的基层治理和专业化的后勤服务爆涨至下城市服务、公建服务这些领域的发展空间，相信这个行业会从几千亿的产值规模上升到2万多亿的产值规模。”他说。

“对于物业服务企业而言，大公司的规模化、品牌化还大有可为。整体上来说，随着行业蛋糕的不断增长，以及优秀企业经营能力的不断提升，整个企业的发展速度会比较快。比起简单的规模提升而言，我们更关注到在政策的支持之下，整个行业的运营效率持续上升。人均在管面积在不断地提升，各个企业的外拓规模在不断地提升。”陈聪说。

随着物业服务迎来了发展的黄金时期，企业的经营方式和服务内容也正面临着全方位的变革。截至3月31日，已有44家物业服务企业登陆港股市场和国内A股市场，物业板块整体市值突破万亿港元。在此背景下，上市物企合作联盟于近日在北京成立，旨在共享先进服务模式，规范企业行为，提升服务品质。

作为首届轮值主席，碧桂园服务控股有限公司执行董事、总裁李长江表示，合作联盟的成立将有助于提升上市物业企业经营管理能力，引导企业规范自律，维护上市公司良好的品牌形象，促进企业间交流合作，为人民美好生活提供更加优质的服务。

对此，中国指数研究院物业研究总监牛晓娟表示，当前， 16家上市企业管理面积过亿，规模追逐战愈演愈烈。“但无论是百米赛跑还是马拉松，品质仍是关键，在发展过程中保持高质量非常关键，而人才是保证质量的一个最关键的因素。”

牛晓娟还指出：“‘十四五’时期，乡村振兴是重要的发力方向，很多企业已经下沉到县域市场，以后不只是县域市场，广大的农村市场也是物业服务企业需要去扎根的领域。”

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