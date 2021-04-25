人民网北京4月25日电 （孙阳）4月25日，为落实《RCEP领导人联合声明》，推动RCEP协定早日生效，支持构建透明、开放、包容、非歧视、基于规则的多边贸易体制，RCEP各成员国贸促机构和商协会在青岛商讨共同发起《关于共同推进RCEP区域经贸合作青岛倡议》。

倡议提出，RCEP协定将进一步扩大成员国间货物、服务、投资等领域和市场准入，促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，拉动区域内消费市场扩容升级。在当前疫情对世界经济造成严重冲击的背景下，RCEP协定的签署和实施将有力促进地区繁荣稳定，为加快疫情后世界经济复苏提供动能。

倡议提出，各国有必要充分利用本国优势产业，发挥成员国要素禀赋优势，促进区域内经贸规则的优化和完善，通过创新和域内产业整合，带动成员国产业链和供应链的提升与重构。同时，倡议呼吁各国积极打造RCEP服务平台，助力企业开拓成员国市场。

值得关注的是，倡议支持将RCEP协定与各国地区发展紧密结合，特别是通过过渡性条款的先行先试，为高效执行RCEP协定经贸规则提供可复制、可推广的样板经验。

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