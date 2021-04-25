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科技赋能加速中国企业数智化转型

2021年04月25日19:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （孙阳）从数字化转型到数智化升级，是企业迈向智慧时代的必由之路，也是新时期我国打造数字经济新优势的重要内涵。

近年来，我国数字经济实现跨越式发展。据工信部数据，我国数字经济规模从“十三五”之初的11万亿元增长到2019年的35.8万亿元，占GDP比重达36.2%。在庞大数字化经济规模的背后，中国面向消费的数字化转型走得更为靠前，但产业数字化的转型相对滞后，相关服务市场还有很大的发展空间。

中国工程院院士邬贺铨认为，“发展数字经济需要有效市场和有为政府的结合，企业是主体，政府营造发展环境的作用必不可少，需要有适应数字经济发展的治理模式。”

在数字时代，数字技术正在重塑商业环境。而企业作为产业最主要的组织机构，只有更好地提升数字化转型效率和效果，才能在变化中更好地抓住机会。近日，飞算科技与君智战略咨询联手启动企业数智化项目，致力于加快对接中国企业“数智化”转型的刚需，赋能更多企业迈入高质量发展阶段。

飞算科技董事长兼CEO唐侠认为，数字化的突破点在于“懂行”，在于将技术和场景结合。“懂行”是指，不断深入行业的生产决策系统中，理解关键业务场景转型需求，并将数字技术与需求相融合，携手“内行”的合作伙伴，打造真正符合行业需求的创新场景化解决方案，进而释放转型价值。

当前，随着大数据、人工智能等新一代信息技术的加速发展应用，企业“数智化”转型也在从加分项变成必答题。业界认为，中国的企业战略咨询行业起步虽晚，但新一轮科技革命和产业革命的大规模快速发展,也带来了弯道超车的机遇。

(责编：王连香、高雷)

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