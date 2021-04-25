新华社福州4月25日电（记者王希、邓倩倩）国务院国资委副主任翁杰明25日表示，国资委将组织实施国有企业数字化转型专项行动计划，突破关键核心技术，培育数字应用场景，打造行业转型样板，加快开创国有企业数字化转型新局面。

第四届数字中国建设峰会25日在福建省福州市开幕。翁杰明是在此次峰会的国有企业数字化转型论坛上作出上述表示的。

他说，立足新发展阶段，国资委和国有企业将坚持整体推进、重点突破、生态赋能，更加坚定、更加全面、更加深入地推进国有企业数字化转型。

据他介绍，在重点突破方面，国资国企将聚焦国家重大战略需求和产业发展瓶颈，集合精锐力量，攻克核心电子元器件、高端芯片、核心工业软件等关键核心技术；聚焦智能制造、绿色制造，推动工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，打造一批数字化转型标杆企业；聚焦智慧能源、智能交通和智能建造等领域，培育一批综合性强、带动面广的应用场景。

翁杰明表示，国资委将与有关部门和地方政府加强沟通联系，营造赋能企业数字化转型的政策环境；发挥行业龙头企业作用，携手产业链上下游企业，搭建一批数字协同创新平台，促进产业协同；调动各类主体主动性、积极性和创造性，构建数字化转型交流合作平台，深化交流合作。

近年来，国有企业发力数字化转型，取得积极进展。此次论坛期间，国资委发布了自主安全计算机基础架构（PKS）、BIMBase系统等十大国有企业数字技术成果，并发布了“共创共建数字国企”倡议书和“共促平台经济规范健康持续发展”倡议书。

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