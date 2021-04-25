新华社北京4月25日电（记者李延霞）银保监会25日对外发布通知，对银行保险机构服务小微企业明确政策要求，包括普惠型小微企业贷款全年要继续实现增速、户数的“两增”目标，继续加大对小微企业首贷、续贷、信用贷款投放力度，大型银行要将“首贷户”纳入内部考核评价指标等。

《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》要求，大型银行、股份制银行发挥行业带头作用，强化“首贷户”服务，努力实现2021年新增小微企业“首贷户”数量高于2020年。

通知要求银行业金融机构着眼小微企业融资“痛点”“弱点”，补齐信贷业务短板。要进一步创新完善针对小型微型企业法人的信用评价模型、风险管控技术和批量授信审批机制，扩大信贷服务覆盖面。继续加大小微企业首贷、续贷、信用贷款投放力度，重点增加对先进制造业、战略性新兴产业等领域的中长期信贷支持。

通知督促银行业金融机构完善“敢贷愿贷”内部机制，不折不扣落实普惠金融类指标在内部绩效考核指标中权重占比10%以上，大型银行、股份制银行内部转移定价（FTP）优惠力度不低于50个基点等政策要求。在内部考核中明确区分不良贷款容忍度与贷款质量管理目标，将授信尽职免责与不良容忍度有机结合。

通知还就规范融资服务收费、做好惠企纾困政策平稳衔接、深化信用信息共享机制、强化监管督导和外部环境建设等方面作出了具体安排。

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