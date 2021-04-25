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华为发布6大创新产品 加速行业全面云化和智能升级

2021年04月25日13:16 | 来源：人民网
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4月25日，在华为开发者大会2021(Cloud)期间(简称HDC.Cloud 2021)，华为重磅发布了6大创新产品及服务，包括华为云CCE Turbo云容器集群、CloudIDE智能编程助手、GaussDB(for openGauss)数据库、可信智能计算服务TICS、华为云盘古系列大模型(包含全球最大规模的中文NLP大模型及CV大模型等)、多样性计算基础软件，为开发者提供技术支持，并使能开发者提升开发效率和质量。同时，华为宣布将在2021年向“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，包括全新发布的“沃土云创”计划、以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等，围绕华为云、鲲鹏和昇腾持续推动产业生态发展。

华为常务董事、华为云CEO、消费者业务CEO余承东在主题演讲中表示，到2025年，全球企业云技术使用率将达100%。全面云化已不可阻挡，云是ICT产业的未来，也是企业数字化转型的底座，开发者是产业发展的灵魂。华为将继续开放技术创新能力，携手开发者、伙伴共同加速行业全面云化和智能升级。

云原生、AI等领域的6大革命性创新产品和服务闪亮出场

随着云原生、AI等技术的发展和应用，千行百业正加速智能升级，迈向全场景智慧。在智能升级过程中，将产生应用现代化、数据资产化和AI工业化开发三大机会。为帮助开发者抓住智能升级的黄金机会，华为发布6大创新产品及服务：

华为云CCE Turbo：全面加速企业应用创新

没有容器化，就没有应用现代化，随着容器在企业核心系统和创新业务中全面应用，企业对容器性能、弹性、调度能力提出了更高的要求。华为云CCE Turbo容器集群从计算、网络和调度三方面全方位加速：

在计算加速方面，业界独家实现容器组件全卸载，实现服务器资源和性能双零损耗，帮助VIPKID提升音视频服务性能达40%，让在线课堂零卡顿，打造流畅的用户体验。

在网络加速方面，采用独创的容器直通网络，让两层网络变成一层，端到端连通时间缩短一半，有效支撑业务实现秒级扩容千容器，并减少时延40%，帮助新浪平稳应对流量浪涌。

在调度加速方面，通过感知不同应用模型、网络拓扑，自动优化任务调度策略，并结合1万容器/秒的大规模并发调度能力，实现企业离线、在线业务大规模混合部署、智能调度，帮助美图提升集群利用率提升40%。

l华为云CloudIDE：开发者的智能编程助手

华为云CloudIDE为开发者提供轻量、极速的编程体验，让开发者可以随时随地，使用任何终端进行在线智能编程。它支持以下功能：

基于SmartAssist智能代码补全技术，CloudIDE可以找到所有的补全结果，并对可能结果进行决策、排序，从而提升多符号和长结果的准确性。

支持复杂上下文进行补全，哪怕是生僻的第三方API。

自动避免推荐过期、弃用、危险的API，让代码更健壮、更安全。

华为云GaussDB(for openGauss)数据库：打造企业核心数据上云的信赖之选

企业上云，实现数据驱动，核心是数据库上云。相比传统数据库，华为云GaussDB(for openGauss)数据库具备以下三大特性：

 高性能：它的交易型事务处理能力比业界同类产品高54%，复杂查询时延比同类产品低82%。

 高弹性：面对流量洪峰，可实现分钟级计算节点扩容和秒级存储扩容，扩容过程中业务无感知。

高可用：采用独创的Switch Turbo技术保障单点故障10秒内(不到同类产品的三分之一的时间)切换，提供两地三中心异地容灾能力。

可信智能计算服务(TICS)：安全释放数据价值

数据作为关键生产要素，要流动起来才能发挥更大的价值，但现实中存在开放难、共享难、流通难三大问题。华为云可信智能计算服务TICS为数据要素创新融合应用提供安全保障，让数据可以放心流通，从而发挥数据价值。它具备以下典型特性：

支持多方数据联邦探查和建模，让隐私数据不出域，可用不可 见。

采用联邦AI算法和同态加密算法协同优化，如模型训练中支持密态数据的批量计算，让训练性能提升10倍，即使不依赖硬件加速卡，也能提升计算性能。

支持对接主流数据源，无须转换就能适配业界主流的大数据应用场景。

华为云盘古大模型：全球最大规模的中文语言及视觉预训练模型

AI已经成为新的生产力，但AI开发仍处于作坊式模式，严重制约着AI生产力的充分释放。盘古大模型基于“预训练+下游微调”的工业化AI开发模式，加速AI进入千行百业，实现普惠AI。它拥有泛化能力强、小样本学习和模型高精度三大特性。一个模型就可适用大量复杂的行业场景，即使少量样本也能达到高精度。它基于异构计算架构CANN和全场景AI计算框架MindSpore的底层优化，实现了性能和易用性的突破。

盘古大模型包括自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)、多模态和科学计算领域四大系列。其中，最新发布的盘古NLP大模型是业界首个千亿级中文NLP大模型，盘古CV大模型是业界最大的CV大模型。在中文语言理解测评基准测评CLUE中，盘古NLP大模型在总榜、分类榜、阅读理解榜单均获得第一名，刷新业界纪录。

多样性计算基础软件：使能多样性算力

云的创新离不开操作系统、数据库、中间件等基础软件根技术的支撑。华为围绕基础使能、应用使能和开发使能，构建了包括操作系统、企业级数据库、全场景AI计算框架等全套计算基础软件栈，使能多样性算力，支撑华为云的产品和服务创新。

2021年向“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，并发布“沃土云创”子计划

在大会上，华为宣布2021年将向“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，包括发布“沃土云创”计划、以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等。华为Cloud BU总裁、华为消费者云服务总裁张平安表示，华为云沃土云创计划将投入1亿美元，重点赋能SaaS和ISV伙伴，提供云资源、技术赋能和商业推广支持，覆盖容器/微服务、SaaS化、大数据、AI、视频、智能边缘等6大技术领域。

自2015年首次发布沃土计划以来，华为坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，推动产业繁荣发展。截至目前，围绕华为云、鲲鹏、昇腾累计发展了240万名开发人员。华为云IaaS市场份额排名位居中国前二，全球前五，主流厂商增速最快。伙伴基于鲲鹏主板的产品发货量达到2020年总量的52%。围绕操作系统、数据库、AI框架等技术，建设了openEuler、openGauss和MindSpore三大开源社区，如今已初具规模，充满活力。华为与中国教育部合作，共同建设“智能基座”产教融合协同育人基地，如今已经与72所高校开展合作，累计开设1000多门课程，培养了1500多名教师，计划5年培养300万高校开发者。

(责编：赵超、吕骞)

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