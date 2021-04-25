原标题：国宝萌遍全球 上亿人在TikTok看熊猫

表白的方式有多少种？看看TikTok上大熊猫视频下面的评论就知道了。

在长达十几秒的时间里，熊猫虽然除了啃竹子外几乎没有其他动作，却成功收获一大批迷弟迷妹。4万多条评论中，来自全球各地的网友争相表达着自己对大熊猫的喜爱：“就这视频，我能看一天！”“它让竹子看起来好香啊。”“朋友们，求问，如何才能领养一只熊猫？”“我是个很简单的人，看熊猫，爱熊猫。”

凭借憨态可掬的外形，在国内就备受宠爱的大熊猫，如今更是成为全球“顶流”。据了解，目前TikTok平台上，国宝相关话题“Panda（大熊猫）”的播放量已超过22亿，仅一条啃竹子的“吃播”视频就收获了1720万次观看、290万人点赞。

熊猫饲养员更是因此成为无数人最梦寐以求的工作之一。以一段播放量超420万的视频为例，画面中熊猫宝宝在掉下桌子被拎起来后，就紧紧抱着“奶妈”不撒手，萌翻一众网友。“我也想要被熊猫宝宝拥抱”，“它抱那个女孩的动作好温柔”，“我愿意给它当妈妈”。

情到深处，不少外国网友在评论区认真提问：“我能领养一只熊猫不？”“这么好的工作哪里能找到？”有热心网友回复：“大熊猫是中国国宝，不支持领养哦。”“大熊猫饲养员岗位哪里找？中国！”

在大熊猫相关视频评论区，常常有网友说希望能够前往中国，亲眼看看大熊猫。众多表白中，有几位网友的爱意格外令人动容：“不知道为什么，每次看见熊猫我就想哭。它是我最爱的动物，但我亲眼见到它们的机会却如此渺茫。”“如果有转世的话，我要做一只熊猫。”

(责编：赵超、吕骞)