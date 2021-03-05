人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技>>科技创新巾帼行动启动式

全国妇联启动全国巾帼志愿服务关爱行动

2021年03月05日07:02 | 来源：新华网
小字号
原标题：全国妇联启动全国巾帼志愿服务关爱行动

　　新华社北京3月4日电 全国学雷锋日前夕，全国巾帼志愿服务关爱行动启动暨第三届新时代巾帼志愿服务征集展示揭晓仪式在京举行。全国妇联主席沈跃跃出席并向巾帼志愿服务队代表授旗，全国巾帼志愿服务关爱行动在全国数百个城市同时启动。

　　此项活动是全国妇联“巾帼心向党　奋斗新征程”庆祝中国共产党成立100周年群众性宣传教育活动的重要内容，是为妇女群众办实事的重要举措，将为困难、残疾、患病妇女儿童和家庭等提供关爱服务，以民生改善的实际成效庆祝中国共产党成立100周年。

　　活动现场揭晓了王兰花等全国巾帼志愿服务“十大感动人物”、全国巾帼志愿服务“十大暖心故事”、全国巾帼志愿服务“十大优秀项目”，并向广大巾帼志愿者发出倡议，号召为妇女儿童办实事、解难题。

(责编：李源、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
讲好中国工业故事 第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛正式启动
　　人民网北京4月25日电 （记者车柯蒙）今日，第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛在北京拉开帷幕。本届大赛以“传承红色基因、助力经济发展、促进文化繁荣”为宗旨，讴歌奋斗人生，刻画最美人物，讲好中国工业故事，传播中国工业声音，擦亮工业文化品牌。…
宣丽玲：发挥妇联职能 汇聚科技创新“她力量”
　　人民网北京4月25日电 （王仁宏）“墨子号”翱翔太空，“九章”令全球瞩目，铁基超导、类脑科学、空天科技……近年来，合肥因科技而兴、因创新而进，一批具有世界领先水平的原创成果竞相涌现，让合肥成为了全国四大综合性国家科学中心之一。 今天上午，安徽省合肥市妇联主席宣丽玲在由全国妇联等7部门联合举办的“科技创新巾帼行动”启动式上作交流发言时表示，在这座“视创新如生命、把创新当使命、抓创新像拼命”的城市里，广大妇女聚力科技创新，激扬巾帼之志、奉献巾帼之力、勇建巾帼之功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部