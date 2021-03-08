原标题：全国妇联召开学习贯彻习近平总书记重要讲话精神座谈会

新华社北京3月7日电 全国妇联7日召开座谈会，学习贯彻习近平总书记6日下午在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时发表的重要讲话精神。全国妇联主席沈跃跃出席并讲话，强调妇联组织要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实履行政治责任，引领广大妇女听党话跟党走，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，建功“十四五”、奋斗新征程，以实际行动向党的百年华诞献礼，为全面建设社会主义现代化国家贡献巾帼力量。

全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇主持座谈会。全国妇联领导班子成员，人大女代表、政协女委员及医药卫生、教育等行业女性代表线上线下畅谈体会。

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