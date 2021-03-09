王绿扬

原标题：一抹巾帼红 时代“她”力量

省政府新闻办举行新闻发布会，向社会各界发布民生实事完成情况。2020年，全省免费“两癌”“两筛”任务均超额完成

各级妇联组织探索实践“妇联+智慧网格”工作机制，打通服务妇女儿童的“最后一米”

在睢县白庙乡土楼村“妇女学堂”，省妇联领导调研当地妇联组织开展女性技能培训、助力脱贫攻坚工作情况

在郑州市经八路广电社区，巾帼志愿者对社区居民进行普法宣传

“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”活动暨“儿童快乐家园”项目在中牟县黄店镇王俭村启动

春节前夕，省妇联举行关爱援冀医务人员家庭“四送”活动，巾帼志愿者们把全省妇女儿童的美好祝福与关心送到医务人员家中

①省妇联领导到郑州市妇幼保健院看望慰问坚守在疫情防控一线的女医务工作者

②省妇联举办邀你“回娘家谈谈心”活动，姐妹们聚焦“六稳”“六保”，畅谈感悟，共话发展

③河南省巾帼创业创新骨干培训暨2020年河南省电商“巧媳妇”直播带货大赛举行，用直播创造“新出彩”

□王绿扬

又是一年春好处。当三月的阳光照耀中原大地，我们迎来了“三八”国际妇女节。

回首2020，这是极不平凡的一年——

战“疫”打响，她们用柔弱的身躯，筑起一道道坚固的防线，彰显着疫情防控的妇联力量。

脱贫战场，她们用一次次行动、一项项举措，在服务贫困妇女姐妹中践行着初心和使命。

黄河岸边，她们难忘那重逾万钧的殷殷嘱托，为讲好“黄河故事”，坚定文化自信而奔忙。

这也是全省妇联系统“乘风破浪”的一年——

在省委的坚强领导下，全省各级妇联高举旗帜，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作的重要论述，贯彻落实党中央、省委各项决策部署，持续开展“巾帼心向党中原更出彩”“巾帼建新功中原更出彩”“巾帼暖人心中原更出彩”三大系列行动，着力推进六项重点工作，切实抓好“十件实事”，在大战大考中砥砺奋进、阔步前行。

“中原防线”的巾帼故事

2020年伊始，一场骤然袭来的大疫，以如此刻骨铭心的方式，植入中原儿女的记忆深处。

危难时刻，彰显女性担当；紧要关头，更显巾帼力量。

全省各级妇联组织第一时间行动起来，以敬畏之心、战斗姿态、奋斗精神，全力应战。

号角响起。省妇联党组多次召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，贯彻落实全国妇联和省委省政府要求，动员全省广大妇女投身战“疫”。

冲锋在前。全省4.8万个村（社区）的131万余名“四组一队”成员、巾帼志愿者积极参与联防联控、宣传教育、辖区排查、疫情防控点值守等工作，全省各级妇联干部下沉一线，筑牢联防联控、群防群治基层防线。

战歌嘹亮。在那个特殊时刻的“三八”国际妇女节，习近平总书记代表党中央向奋战在疫情防控第一线和各条战线的广大妇女同胞表示诚挚的慰问，向全国各族各界妇女同胞致以节日的问候！省委省政府也发出慰问信。省妇联第一时间转达习近平总书记、省委省政府的关怀和温暖，号召广大妇女为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献智慧和力量。一时间，巾帼战“疫”长歌更加响彻中原大地。

爱心如潮。各级妇联执委、妇女代表、女企业家、社会组织等积极捐款捐物，省妇女儿童发展基金会发起“豫爱共行，防抗疫情”等公益项目，募集款物2670余万元，支援抗疫工作。

科学防范。河南省家庭教育学会、河南省妇女儿童活动中心与河南广播电视台FM105.6栏目联合发起“宅家战疫阳光计划”行动，引导广大家庭打好家庭防疫“保卫战”。

温暖常在。开展“三送”——娘家人暖心服务行动，为全省援鄂和部分省派援助南阳、信阳一线医务人员家庭累计送出爱心菜5100份、暖心包1296份，提供维权及心理、家庭教育咨询服务2500余人次；“礼遇战疫英雄·教育同行”活动，省妇女儿童活动中心对战“疫”一线医护人员子女和因疫情贫困家庭的子女实行学费减免。

浓浓关怀。全面排查省、市、县三级12338妇女维权服务热线，做好疫情防控时期妇女维权及心理疏导工作；开展寻找抗疫最美家庭活动，寻找出省级抗疫最美家庭100户，全省25户家庭获评全国抗疫最美家庭；关爱特殊困难群体，与省民政厅建立沟通联络机制，动员“爱心妈妈”、巾帼志愿者开展结对帮扶，对因疫情造成监护缺失的儿童进行关爱救助。

我们不会忘记，一位位女党员女干部的带头拼搏，一位位女兵女警的奋勇当先，一位位女科研人员的奋力攻关，一位位女社区工作者的日夜值守，一位位巾帼志愿者的默默奉献，一位位基层妇联干部的坚守战斗和一位位普通女性的敬业护家。她们中的每一个人，都是国家和社会的支点，共同筑起抗击疫情的万里长城。

巾帼心向党的生动实践

“党的阳光下·心声说给党”“出彩河南e心向党”“巾帼战疫光影瞬间”“童颂黄河礼赞英雄”……一系列贴近人心的主题宣传活动走进妇女群众中间，大力唱响妇女听党话跟党走最强音，千万级的全网传播量，形成巨大传播效应；

河南省妇联“1网2微10号N群”和各级妇联网络及新媒体矩阵联动发力、互动活跃，成为妇联组织开展网上宣传思想工作的坚强阵地；

活跃在全省的4万多支基层巾帼宣传队，以“接地气”的表演，宣传党的政策，唱响巾帼好声音，弘扬社会新风尚；

全国、河南省三八红旗手优秀代表通过“中原女性大讲堂”走进高校、企业和基层一线，分享她们的人生经验和成长感悟，让榜样的力量不断接力传递，激励和引导广大妇女积极进取、自强不息、奋发有为……

全省妇联把思想政治引领贯穿于工作全过程，引领广大妇女以思想的力量、行动的能力，感党恩、听党话、跟党走。

面对常态化疫情防控，各级妇联组织坚持应时而变、顺势而为：利用省妇联新媒体平台和各级妇联网络及新媒体矩阵，及时宣传党中央、省委决策部署，并推出短视频、开展多种多样的线上活动，凝聚同心战“疫”巾帼正能量；举办“党的阳光下·心声说给党”活动，吸引16万余人参与；开展“童颂黄河礼赞英雄”等云上系列庆“六一”活动，累计观看1003.73万人次；广泛开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动，持续深化“百千万巾帼大宣讲”，开办“中原女性大讲堂”网络讲堂，全力讲好疫情防控故事、讲好全面建成小康社会故事，讲党的十九届五中全会绘就壮阔蓝图，将思想政治引领的“大道理”讲进妇女群众的“小日子”，持续凝聚同心共筑中国梦、争先进位谋出彩的磅礴力量。

小康路上的“半边天”力量

“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利”“乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务”。全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记的话语，让亿万中华儿女振奋不已。

脱贫攻坚决战决胜之年，从乡村教师到白衣天使、从车间绣娘到带货主播、从田间能手到民宿主人——一位位坚信“我命由我不由天”的女性，风雨压不垮、苦难仍开花，将感人奋进的巾帼脱贫故事书写在中原大地上。

“每一位妇女都有人生出彩和梦想成真的机会。”牢记嘱托，全省各级妇联组织始终把“不让一个贫困妇女在小康路上掉队”贯穿于立足职能、发挥优势中，与妇女群众手拉手、肩并肩，团结带领广大妇女投身巾帼建功，书写出彩人生。

深入推进“巾帼脱贫行动”和“乡村振兴巾帼行动”。深化提升“巧媳妇”工程，认定命名河南省“巧媳妇工程创业就业示范基地”100家，选树100名河南省“乡村出彩巧媳妇”，开展“巧媳妇”产品上网行动、“全省大联动，接力助消费”、电商“巧媳妇”直播带货大赛等，助力“六稳”“六保”；深化“美丽庭院”创建，命名10个省级“美丽庭院”创建示范县（市）、100个示范村（社区），用庭院“小美”点亮乡村“大美”。

持续实施“巾帼双创行动”。与邮储银行河南分行联合出台“金融支持妇女创新创业”政策措施，全年发放“巾帼创业贷”1.47万笔、26.03亿元；开展“争创文明岗、建功新时代”活动，命名204个巾帼文明岗、242名巾帼建功标兵；全省联动举办女子网络招聘会，为42万名求职人员提供免费服务；组织“居家防疫·网上学技”活动，促进10万名农村妇女学技；深入做好妇女就业技能实训，一年来累计培训24.97万多人。

新的征程已经开启。乡村振兴的时代新篇中，一首巾帼乐章正在奏响。

最美家庭的动人画卷

“马氏家训：自食其力磐石固，为富不仁无久享；勤俭朴素永不忘，耕读传家育栋梁……”3月2日，沐浴在蓝天白云之下的洛阳市伊滨区寇店镇舜帝庙村一片安详。早饭后，村民马占军带着小孙女来到村口家风主题游园的文化墙前，将木刻牌匾上的内容念给她听。村里的家风家训馆、家风主题游园与家家户户门前晒出来的家风家训相互映衬，优秀的家风家训正浸润着每一位村民的日常。

天下之本在家。家庭工作是妇联组织的传统工作和优势领域，做好家庭工作是党中央交给妇联组织的一项重要任务，也是妇联组织服务大局、服务妇女的重要着力点。

一年来，全省各级妇联组织坚持守正出新，以创建五好家庭和寻找最美家庭活动为主线，动员和引领广大家庭传承家庭美德、树立良好家风，积极推动社会主义核心价值观在家庭生根。

文明家风传递到千家万户。提出“厉行节约抵制浪费”15条措施，号召广大妇女和家庭自觉践行“光盘行动”；分季度共寻找出省级最美家庭300户，推荐41户全国最美家庭、43户全国五好家庭；联合省纪委监委、省委组织部等开展“清风正气从家出发”家庭助廉活动，共收到征文来稿、书法绘画作品、音频等1.3万余件，受到全国妇联领导批示肯定；启动绿色家庭创建行动，全年开展主题实践活动3808次；开展家风家教主题宣传月活动，联合省文明办命名30个河南省家风家教示范基地，命名32个家庭亲子阅读体验基地。

着力扩展家庭工作深度和广度。组织动员专家学者围绕新时代家庭观及内涵、互联网环境下的家庭教育等问题开展研究，为做好家庭工作提供理论指导和政策参考，“家庭家教家风与基层社会治理”被列入省社科联重点调研课题；开展“守护青苹果行动”儿童安全教育项目试点工作，推进儿童安全教育进课堂、进家庭……如今，最美家庭之花处处绽放，格外芬芳。

心手相牵的“娘家人”情怀

“有党和政府的关怀、妇联的关心，我们这些贫困妇女有了依靠”“救助金不仅解了我们经济上的燃眉之急，也更加坚定了我们战胜疾病追求幸福生活的信心和勇气”。2020年8月24日，濮阳县贫困妇女“两癌”救助金发放仪式上，一些救助对象争相诉说着感激之情。

绚丽的画卷，总是由一抹抹明媚的色彩绘就。一位位女性走出困境、过上美好生活，折射出全省妇联组织倾力帮扶、关心关爱所取得的成效。

扎实推进重点民生实事。持续推进“两癌”“两筛”免费筛查重点民生实事，产前筛查覆盖率、新生儿“两病”筛查率、新生儿听力筛查率分别超出省定目标要求10.22个、8.75个、6.95个百分点，惠及162万余人。全省完成宫颈癌筛查142.22万人、乳腺癌筛查145.69万人，超额完成年度目标任务；深化“阳光母亲”计划，救助4087名贫困患癌妇女。

依法维护妇女儿童合法权益。加强源头参与维权，抓紧抓实反家暴工作，建立侵害妇女儿童案事件舆情发现通报联动机制，制定落实预防性侵未成年人、维护女童人身权益“六项机制”，探索实践“妇联+智慧网格”工作机制；扎实开展河南省第四期中国妇女社会地位调查工作，完成我省1950个样本户和130个样本村（社区）调查工作。

妇联在您身边，服务随时相伴。作为广大妇女的“娘家人”，各级妇联把更多注意力放在最普通的妇女特别是困难妇女身上，为她们做好事、解难事、办实事。

党的群团工作只能加强、不能削弱，只能改进提高，不能停滞不前。一年来，全省在新领域建立妇联组织6100多个，立体化、多层面的妇联组织体系日益完善；深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，各级妇联组织开展培训511场次，覆盖4.6万余名基层妇联干部；省市县联动创建示范“四组一队”4839个；首批寻找“最美执委”100名，进一步提振妇联执委干事创业的精气神……面对新形势、新要求，省妇联聚焦短板弱项，推进“破难行动”，在持续深化妇联改革上提效能，工作触角进一步延伸。

今年全省妇联组织有哪些重点工作？省妇联党组书记、主席郜秀菊说：“2021年是‘十四五’开局之年，全省各级妇联组织将进一步承担起引领广大妇女听党话、跟党走的政治责任，围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，突出抓好党的建设和妇联改革，持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心三大行动，抓实四项工作，团结带领全省妇女做伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者，为全面建设社会主义现代化河南、奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出新贡献，以优异成绩向建党100周年献礼。”

(责编：李源、初梓瑞)