原标题：展示巾帼奋斗者最美的样子

本报记者 刘 莉 通讯员 黄 威

伴着融融春意，迎来了第111个“三八”国际妇女节。我区广大妇女正站在新起点，开启新征程，在各个领域、各条战线施展才华，为建设壮美广西、共圆复兴梦想贡献自己的智慧和力量，充分发挥着“半边天”的作用。

脱贫攻坚彰显“她力量”

在日前举行的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记点赞了广西的好女儿、全国脱贫攻坚楷模黄文秀，还为柳州市融水苗族自治县安陲乡江门村党总支书记、村委会主任杨宁等全国脱贫攻坚先进个人代表颁发奖章和证书。

“这不仅是我个人的荣誉，更是对奋战在脱贫攻坚一线众多党员干部群众艰苦奋斗的褒奖和鼓励。”杨宁2010年大学毕业后，毅然回到她的生长地——融水苗族自治县安陲乡江门苗寨并成为一名村干部。她以“党支部+公司+基地+农户”的模式，成立高山葛根示范基地。2015年，通过土地流转的形式，在暖坪村流转了100亩土地，带领43户农户种植高山葛根，每亩平均收入4000多元。她将科学种植技术传授给当地贫困户，让他们通过种植高山葛根增加收入。2020年，她又带动全乡463户贫困户采取“稻、鸭、鱼、菌”的生态模式种植1000亩高山生态禾花米，带领村民吃上“产业饭”，走上致富路。

杨宁只是我区众多投身脱贫攻坚战的妇女的一个缩影。党的十八大以来，我国在脱贫攻坚战中更加重视妇女参与和受益，出台一系列扶持妇女脱贫的政策和举措，为贫困妇女脱贫致富提供强有力的保障。

脱贫攻坚战打响以来，自治区妇联深入推进“巾帼脱贫行动”，提升妇女发展能力、拓展增收之路、强化关爱帮扶。其中，钦州市灵山县妇联打造的“巧妇9妹”个人自媒体平台已成为全国电商大号。“巧妇9妹”甘有琴成为活跃在脱贫攻坚一线的网红主播，2019年她通过网络直播带货帮家乡销售农产品600万公斤，销售额达3700多万元。

自治区妇联持续推进家政培训“大篷车”进村（社区）活动，截至目前已进村（社区）2010个，培训妇女18万多人次，带动3.24万名建档立卡贫困妇女就业脱贫。

“截至2020年底，自治区妇联共为12876名农村贫困母亲‘两癌’患者争取到每人1万元的‘贫困母亲两癌救助专项基金’。”自治区妇联相关负责人介绍，我区已实现建档立卡农村贫困母亲“两癌”患者救助全覆盖，构建起“检查+救助+保险”的关爱机制，为妇女撑起健康保护伞。

新征程凝聚“她力量”

在近日公布的2020年度全国三八红旗手（集体）名单中，广西有9名个人和6个集体上榜。她们中既有技术攻坚勇于开拓创新的高级工程师，也有带领贫困妇女增收脱贫的企业家；既有为弱势群众提供法律援助的司法干部，也有心系贫困学生无私奉献的优秀教师……从工程师、教师、企业家到基层干部，奋战在各条战线上的“她力量”，凝聚起奋斗新征程的磅礴力量。

为团结动员广大妇女在建设壮美广西新征程中彰显新作为，激发妇女创新创造活力，今年我区将深入推进“巾帼文明岗”创建活动，实施“乡村振兴 幸福我家”巾帼行动，通过“巾帼云上美”系列活动打造广西巾帼产品信息平台；将巾帼脱贫示范基地转型升级为乡村振兴巾帼示范基地。继续在全区深入开展“广西环保妈妈志愿服务”示范工作，引领广大妇女积极参与农村人居环境整治和生活垃圾分类，助力乡风文明建设。以“百千万巾帼大宣讲”活动为载体，开展“党的女儿”——建党百年“她故事”“万张笑脸迎百年”“桂姐姐说党史”等群众性主题宣传教育活动，持续推动党的主张走进基层、走进妇女群众。

妇女是重要的生产力和人力资源，妇女作用的发挥关系到千家万户的幸福和国家民族的未来，广大妇女同胞将奋发作为，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中建功立业，续写别样风采。

(责编：李源、初梓瑞)