杨 昊

原标题：把最美的礼赞献给“她”（人民论坛）

邰丽华委员用手语“唱”国歌，以无声的力量表达最深沉的爱；郭艳玲代表讲述土豆种子论粒卖的故事，誓言“把种子安全牢牢地握在自己的手里”，字字铿锵。全国两会上，女代表、女委员的身影，成为一道亮丽的风景。

3月6日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。习近平总书记强调：“我国广大妇女积极投身新时代中国特色社会主义事业，以巾帼不让须眉的豪情和努力，起到了‘半边天’的重要作用。特别是在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等各个战线上，广大妇女奋勇争先、顽强拼搏，充分展现了新时代女性风采。”

回首来时路，既有惊心动魄的风云突变，又有豪情万丈的砥砺前行。无论是在脱贫攻坚战场还是抗击疫情一线，无论是在昼夜攻关的科研实验室还是紧张忙碌的工厂车间，到处都闪耀着女性拼搏奋斗的身姿。在获得全国脱贫攻坚楷模的10名个人中，5位是女性；在全国驰援湖北的医务人员中，女性约占2/3；在完成探月工程嫦娥五号任务历程中，有24岁的年轻女指挥员、北京航天飞行控制中心首位女调度等航天“花木兰”……祖国广袤大地上，无数女性担当作为、甘于奉献，靠实绩赢得了认可与尊重。

2021年是中国共产党百年华诞。回望我们党波澜壮阔的非凡历程，巾帼英雄灿若繁星。威震敌胆、被誉为“白山黑水”民族魂的抗日英雄赵一曼，大义凛然喊出“怕死不当共产党”、慷慨就义的刘胡兰，朴实率真、一生都在为民服务的人民代表申纪兰，淡泊名利、追求真理、用一株济世草彰显一颗报国心的屠呦呦……一代代优秀女共产党员信念如铁、意志如钢，用汗水、鲜血甚至生命为党旗添光彩。

站在“两个一百年”的历史交汇点，全面建设社会主义现代化国家新征程顺利开启。实现党和国家发展的宏伟蓝图，需要包括妇女在内的全体中华儿女共同奋斗。今天，每一位女性都迎来人生出彩、梦想成真的宝贵机遇。无论你是三尺讲台上悉心授课的女教师，还是街头巷尾辛苦执勤的女交警；无论你是流水线上精心操作的女工人，还是写字楼里兢兢业业的女白领，只要践行奋斗的精神、挥洒勤劳的汗水，就能在平凡的岗位上成就不凡的业绩，绽放属于自己的魅力和风采。时间的长河奔腾向前，这样的“她魅力”“她风采”，必将在广阔天地间放射出更加璀璨的光芒。

习近平总书记指出：“各级党委和政府要充分认识发展妇女事业、做好妇女工作的重大意义，加大重视、关心、支持力度，严厉打击侵害妇女权益的违法犯罪行为，依法维护妇女权益。”为“她”的高光时刻喝彩，也为她们的工作和生活提供更有力支持和保障。从不断完善保障妇女权益的法律法规，到推动形成性别平等的社会氛围；从在公共场所设立母婴室等便利设施，到出台政策鼓励有条件的用人单位探索试行育儿假……全社会用行动崇扬尊重关爱女性的风尚，鼓舞着一个个“她”乘风破浪、逐梦前行。

最美的礼赞属于“她”。更好激发“她智慧”、凝聚“她力量”，就一定能推动广大妇女做伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

(责编：李源、吕骞)