7部门联合启动科技创新巾帼行动
2021年04月25日17:41 | 来源：新华网
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原标题：7部门联合启动科技创新巾帼行动
新华社北京4月25日电 25日，全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院联合启动科技创新巾帼行动。全国妇联主席沈跃跃出席启动式，强调要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，激励广大女科技工作者坚持“四个面向”，弘扬科学家精神，在自主创新、科技自立自强中强化使命担当，勇攀科技高峰，做伟大事业建设者、文明风尚倡导者、敢于追梦的奋斗者，为建设科技强国贡献巾帼力量。
7部门联合发布了《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，并为科技领域全国三八红旗手（集体）、全国巾帼建功标兵等代表颁奖。女科技工作者代表向广大女科技人员发出倡议。
科技部部长、党组书记王志刚致辞，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇主持。
(责编：李源、吕骞)
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