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“建党百年 巾帼建功”主题旅游系列活动启动仪式举行

2021年04月25日17:42 | 来源：新华网
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原标题：“建党百年 巾帼建功”主题旅游系列活动启动仪式举行

　　新华网北京4月25日电（郭香玉）4月25日，由文化和旅游部资源开发司、全国妇联联络部指导，中国旅游协会妇女旅游委员会、中国妇女儿童博物馆主办的“建党百年 巾帼建功”主题旅游宣传推广系列活动启动仪式在京举行，活动由中国旅游协会妇女旅游委员会代会长唐兵主持。

　　“建党百年 巾帼建功”主题旅游宣传推广系列活动启动仪式现场。新华网郭香玉摄

　　当代女性已成为我国旅游消费增长的重要力量，是促进旅游消费、推动经济发展的重要群体。据统计，2019年全年我国女性旅游人数28亿人次，占国内旅游总人数的46.6%，女性游客人均出游已超过4次，其中观光游览、休闲度假等旅游产品对比男性游客更受女性游客青睐。

　　文化和旅游部资源开发司副司长宋奇慧在致辞中表示，目前旅游业正在逐步恢复振兴和发展。“五一”假期即将到来，受经济复苏增长、假期天数长、景区取消限流等多种利好因素的影响，“五一”假日旅游有望迎来强劲反弹。据有关机构预测，今年“五一”假期国内出游人次有望达到2亿人次。在整体市场火热的情况下，我们推出一批融入爱党爱国教育、有丰富文化内涵、女性喜闻乐见的学习体验活动和线路，也是希望给广大女性消费者提供更多的选择。

　　全国妇联联络部部长牟虹在致辞中说，历史是最好的教科书。革命文化和旅游资源在讲好党史故事、传承红色基因、赓续精神血脉方面有着不可替代的重要作用。此次活动及其推出的红色旅游线路，用一根根灿烂的红线，把党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化、一些重大事件的发生地串连起来，突出展现中国共产党百年光辉历程，突出宣传对中国革命和建设做出积极贡献的巾帼英雄事迹，突出展示中华文化魅力，将有利于引导广大旅游企业、女性从业人员继承和发扬革命先辈和英雄模范的革命奋斗精神。

　　“建党百年 巾帼建功”主题旅游宣传推广系列活动启动仪式现场。新华网郭香玉摄

　　启动仪式现场，中国旅游协会妇女旅游委员会发布了28条“建党百年 巾帼建功”主题旅游线路，希望广大女性游客通过体验线路重温红色记忆、传承红色基因，将人生理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴伟业之中。同时，来自中国妇女儿童博物馆、中国妇女旅行社的代表分享了红色旅游线路故事。

　　启动仪式上，为进一步激发广大女性从业者及女性旅游者的爱党、爱国、爱家的热情，积极投身“四史教育”，为旅游业的恢复振兴和高质量发展做出更大贡献，中国旅游协会妇女旅游委员会特向全国广大文旅企业、旅游业女性从业者和女性旅游者发出关于不断创新产品和服务、拼搏进取、不断提高自我修养、讲好中国故事等内容的倡议书。

(责编：李源、吕骞)

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