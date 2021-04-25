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全国妇联授予11位女科技工作者全国三八红旗手称号

2021年04月25日17:49 | 来源：中国日报网
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原标题：全国妇联授予11位女科技工作者全国三八红旗手称号

　　全国妇联日前作出决定，授予中国航天科技集团有限公司五院总体设计部导航卫星在轨管理项目办总指挥杨慧等10人以及中国科学院深海科学与工程研究所研究员贺丽生全国三八红旗手称号，授予中国航天科技集团有限公司一院18所一事业部6室电液伺服系统设计组等5个集体全国三八红旗集体称号。

　　决定指出，在北斗三号系统的研制建设工作中，涌现出一批表现卓越、事迹突出的女科技工作者，她们坚持面向世界科技前沿，以勇于创新创造的雄心壮志，奋力投身铸大国重器、挺民族脊梁、立时代新功的生动实践，攻克了一大批核心和关键技术，创新了卫星组批研制生产模式，为北斗三号全球卫星导航系统建成作出了重要贡献，充分展现了新时代中国女性胸怀祖国、自强不息、艰苦奋斗、顽强拼搏的精神风貌。

　　决定中说，贺丽生长期致力于海洋生物特别是深海生物的物种分类、进化、环境适应机制及深海生物基因资源等方面的研究，对深海宏生物的研究填补了我国深海生物的分子机制研究空白。她不畏艰险，先后搭乘“蛟龙”号、“深海勇士”号、“奋斗者”号载人深潜器下潜到深海及深渊多个作业区，是中国首位下潜深度超过10000米、到达挑战者深渊底部的女科学家。

　　全国妇联号召广大女科技工作者以受到表彰的先进个人和集体为榜样，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，大力弘扬科学家精神，把个人理想自觉融入国家发展伟业，坚定创新自信，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，锐意创新创造、勇于追逐梦想、矢志艰苦奋斗，不负韶华、砥砺前行，努力在构建新发展格局、实现高质量发展中实现新作为、贡献新力量，以优异成绩献礼党的百年华诞，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献巾帼力量。

(责编：李源、吕骞)

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