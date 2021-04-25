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新未保法为未成年人网络保护设专章 专家：家长、平台、社会应当共治

2021年04月25日14:54 | 来源：人民网
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4月18日的首届“大治论坛：全球互联网法律观察（2020-2021）”上，中国法学会会员部副主任彭伶反思了对未成年人网络沉迷的治理。她认为中国在立法、司法和政策层面都作出了巨大努力，“但学校和家庭相对薄弱一些，尤其是家庭，还有进步空间。”

彭伶称，统计数据表明，目前（国内）上网的未成年人有1.7亿左右，其中网络沉迷的未成年人占到10%，而国际上的水平差不多是6%。造成这种家庭监护缺位的原因很多。一方面，中国有许多留守儿童，家庭教育缺失，只能整日与手机为伴，在网上寻求情感慰藉；另一方面，不少父母自身沉迷网络，对网络危险性认知不足，教育孩子时会有很大欠缺。

中国法学会会员部副主任彭伶（受访者供图）

“比如一些青少年，他们没在网上主动发布与自己相关的信息，但他们的家长已经把孩子的很多信息发布出来了。”清华大学新闻传播学院副教授蒋俏蕾说，这些信息一旦上网，很容易被大量复制、扩散，安全性难以控制。

事实上，2020年10月修订通过、2021年6月1日实施的未成年人保护法，用专章规范了对未成年人的网络保护，明确规定了各方主体培养未成年人网络素养的义务。中国信息通信研究院互联网法律研究中心主任研究员何波指出，相关规定不仅要求父母、监护人提高网络素养、规范自身网络行为，也要求学校应当合理使用网络展开教学。

“只有家长、监护人提高自身网络素养，之后才能对孩子进行教育。此外，政府部门、学校也应该为青少年编写上网指南之类的指引，教会他们如何识别、规避网络风险。”彭伶说。

(责编：赵超、吕骞)

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