本报合肥4月25日电 （记者朱思雄、韩俊杰）不依靠介质而让影像“悬浮”在空中，动动手指即可实现无接触操作……原本只在科幻电影中出现的场景，被东超科技两位“90后”创始人韩东成、范超变成了现实。如今，这项高科技已在安徽省内各大医院的无接触挂号机、电梯上广泛应用。

近年来，安徽省依托合肥综合性国家科学中心等创新主平台，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，围绕创新链配置资金链，创新链、产业链、资金链相互助力，坚持走“科技+产业+金融”的道路，协同推动原始创新、技术创新和产业创新，着力强化创新引领。

围绕产业链部署创新链。安徽省加快建设科技创新攻坚力量体系，在现有全超导托卡马克、稳态强磁场、同步辐射大科学装置基础上，在建、拟建8个大科学装置，加快建设14家实验室和14家技术创新中心，集聚创新平台，提高原始创新能力。

“我们建成浮法玻璃新技术国家重点实验室等60个创新平台，不断强化创新链条。”中国工程院院士、蚌埠玻璃工业设计研究院院长彭寿说。去年8月，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院开发出30微米柔性可折叠玻璃、拥有自主知识产权的高世代液晶玻璃，实现多项关键技术的突破。

围绕创新链布局产业链。安徽大力实施科技产业协同创新工程，贯通科技供给与产业需求，以产业链升级牵引核心技术攻关，带动产业变革。“公司成立后，很快就承接到项目，从而有了‘第一桶金’。”科大国盾量子技术股份有限公司董事长彭承志说。去年7月，国盾量子成功登陆科创板，如今，安徽已有20余家从事量子研发的公司，初步形成一条量子通信探索型产业链。

安徽还集聚了长鑫存储、京东方、科大讯飞、蔚来汽车等一批创新型企业，构筑起以集成电路、新型显示、人工智能等为代表的十大战略新兴产业体系。截至去年底，全省高新技术企业累计达8559家，20家省级以上高新区实现16地市全覆盖。

围绕创新链配置资金链。“2017年，我们制作出了第一块样品玻璃，却因资金问题陷入困境。”东超科技董事长韩东成说。关键时刻，合肥市高新区800万元的天使基金解了燃眉之急。此后，历经省内科技成果转化引导基金两轮融资，2019年下半年，产品上市，当年就实现3300万元销售额。“今年销售额有望达到5亿元。”

安徽完善创新发展支撑体系，建设安徽科技大市场，打造“政产学研用金”六位一体的科技成果交易市场。还设立总规模300亿元的省“三重一创”产业发展基金，发起或参股设立新能源汽车等14只子基金。目前，省科技融资担保已覆盖所有县城。

“创新是大系统，需要一个完整而友好的生态。”安徽省委主要负责同志表示，安徽将打造创新链、产业链、资金链“多链协同”的发展生态，让创新业态、创新模式、创新人才、创新技术加速聚集。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 01 版）

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