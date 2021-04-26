本报北京4月25日电 （记者韩鑫）工业和信息化部近日公布一季度我国软件业经济运行情况。数据显示，一季度，我国软件和信息技术服务业收入持续高速增长，完成业务收入19030亿元，同比增长26.5%，比1—2月提高5.2个百分点。其中，3月软件业务收入实现增长33.0%。

业务收入高速增长的同时，利润呈现加快增长态势。一季度，全行业实现利润总额2371亿元，同比增长25.9%，比1—2月提高2.9个百分点。从出口情况来看，一季度，软件业实现出口111亿美元，同比增长15.4%，比1—2月提高2.3个百分点。其中，外包服务出口30.5亿美元，同比增长28.6%。

软件产品收入保持快速增长。一季度，软件产品实现收入5456亿元，同比增长23.4%。信息技术服务收入增长加快。一季度，信息技术服务实现收入11375亿元，同比增长29.2%。另外，信息安全产品和服务等也保持快速增长。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 01 版）

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