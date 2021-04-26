本报福州4月25日电 （记者刘晓宇、王崟欣）由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办的第四届数字中国建设峰会25日在福建省福州市开幕。本届峰会以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题，主要内容包括开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、政策发布、项目对接签约等7个环节，以及“有福之州·对话未来”“闽江夜话”等一系列交流活动，展望数字中国未来。

本届峰会继续设立“云上峰会”平台，融入更多虚拟产品交互体验，线上线下同步展现峰会盛况，成果展同步开设“云展区”，充分展示数字中国建设的最新成果。峰会还邀请四川、安徽、广西介绍数字化建设和产业发展的突出成效，为政府与企业、企业与企业之间深化交流合作提供更加开放的平台，推动各地一批数字经济项目在峰会期间签约落地。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 04 版）

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